1 Die Baustelle „Bäckerei/Eiscafé“in der Hauptstraße ist das größte Projekt innerhalb des Sanierungsgebiets. Foto: Göpfert

Erfreuliche Nachricht jetzt aus Stuttgart. Für neue öffentliche und private Sanierungs- und Ortsentwicklungs-Maßnahmen im Gebiet „Ortsmitte Nord“ erhält Ringsheim weitere 400.000 Euro Förderung.









Bürgermeister Pascal Weber erklärte am Montag: „Wir freuen uns natürlich über die Finanzhilfe. Dies war nur möglich weil wir schon unter Beweis gestellt haben, dass wir gute und zukunftsweisende Projekte haben und diese auch kraftvoll umsetzen.“ Größtes Projekt innerhalb der Städtebauförderung ist derzeit die Baustelle „Bäckerei/Eiscafé“in der Hauptstraße, erklärt der Rathauschef: „ Hier wird genau das erreicht was die Städtebauförderung will, nämlich Investitionen in die Attraktivität der Ortsmitte und des Orts insgesamt. Als nächstes kommunales Projekt wird der noch aus den 1950er-Jahren stammende Teil des Bürgerhauses-Dachs komplett saniert und in diesem Zug auch weitere Arbeiten am Gebäude vorgenommen. Und auch für danach haben wir noch ausreichend Ideen für unsere Ortsmitte.“