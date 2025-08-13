Sanierungsgebiet in Mariazell: Neugestaltung der Ortsmitte – dieser Bereich genießt Priorität

Die Gemeinde wird die städtebauliche Erneuerung der Ortsmitte Mariazell in drei Teilbereiche aufteilen. Ein Bereich genießt dabei Priorität.

Wie Bürgermeister Franz Moser in der Sitzung des Gemeinderats erläuterte, beinhalte ein Landessanierungsprogramm einerseits die Sanierung von Geschäfts- und Wohngebäuden, andererseits das Thema Straßen- und Aufenthaltsbereiche und Grünflächen. Die Kommune beabsichtige, die Ortsmitte Mariazell neu zu gestalten. Hierzu gehöre auch der Bereich rund ums Rathaus.

Um den Umfang der Maßnahmen zu ermitteln und für die Vergabe von Planungsleistungen sollen über einen städtebaulichen Entwurf wesentliche Kriterien festgelegt werden, schilderte Moser. So ein Entwurf stelle die Vorstufe und die Grundlage für die Ingenieurleistungen des Tief-, Straßen- und Landschaftsbaus dar.

Ein Entwurf über das gesamte Sanierungsgebiet habe hinsichtlich der Kosten und Vernetzung der drei Teilbereiche Pfarrgasse, Schwarze Gasse und Birkengasse Vorteile. Dies würde allerdings eine erhebliche zeitliche Verschiebung von Maßnahmen bedeuten. „Die drei Planungsbereiche können auch gesondert voneinander betrachtet werden. Vordringlich aus Sicht der Verwaltung ist das Teilprojekt Pfarrgasse“, gab Moser bekannt.

Neugestaltung des Uferbereichs am Mühlbach

Neben der Neugestaltung der öffentlichen Flächen wie Rathausplatz, Pfarrgasse, Auenplatz und Auenweg soll auch der Uferbereich des Mühlbachs zwischen Hauptstraße und Kindergartengebäude neu gestaltet werden. Bei letzterer Maßnahme würden einige Träger öffentlicher Belange mitsprechen. Für den Entwurf brauche es kein Vergabeverfahren, er rechne mit Kosten von rund 22 000 Euro, wovon die Gemeinde 40 Prozent, umgerechnet 8800 Euro, übernehmen müsse.

Rat Axel Auber wollte wissen, ob die Förderung von 13 200 Euro für den Entwurf aus dem Gesamttopf flössen, was Moser bejahte.

Altersgerechtes Wohnen?

Fred Zehner stellte die Frage, ob an altersgerechtes und betreutes Wohnen gedacht werde? Da bestünde die Möglichkeit, Grund und Boden in diesem Bereich besser zu nutzen. Manchmal brauche so etwas Zeit, die seiner Ansicht nach jetzt gekommen sei. Dies müsse in die Planung mit aufgenommen werden, forderte Zehnder. Moser begrüßte diesen Vorschlag. Allerdings würden hierfür ein Investor und eine Freifläche um das Gebäude herum benötigt, um sich aufzuhalten.

Holger Broghammer empfahl, dem Ingenieurbüro dies vorzugeben, bevor im Detail geplant werde. Dies erachtete der Bürgermeister für sinnvoll. Einstimmig vergab das Ratsgremium den Auftrag an ein Architektenbüro.

30 Grundstücksbesitzer informieren sich

Von der zwei Tage zuvor stattgefundenen Informationsveranstaltung zum Sanierungsprojekt Ortsmitte Mariazell berichtete Moser von 30 Grundstücksbesitzern, die der Einladung ins Gemeindehaus St. Markus gefolgt sind. Die Veranstaltung sei der Auftakt für die vom Gemeinderat beschlossenen vorbereitenden Untersuchungen gewesen.

Die Grundstückseigentümer sowie Einwohner in diesem Gebiet würden jetzt angeschrieben und gebeten, an einer Befragung teilzunehmen. Ziel sei es, die Bestandserhebung zu konkretisieren und die Vorstellungen der betroffenen Anwohner zu erfassen und zu koordinieren. Die Befragung finde digital statt. Aktuell laufe auch bereits die Beteiligung von Behörden und Träger öffentlicher Belange.