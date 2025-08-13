Sanierungsgebiet in Mariazell: Neugestaltung der Ortsmitte – dieser Bereich genießt Priorität

Die Gemeinde wird die städtebauliche Erneuerung der Ortsmitte Mariazell in drei Teilbereiche aufteilen. Ein Bereich genießt dabei Priorität.
Wie Bürgermeister Franz Moser in der Sitzung des Gemeinderats erläuterte, beinhalte ein Landessanierungsprogramm einerseits die Sanierung von Geschäfts- und Wohngebäuden, andererseits das Thema Straßen- und Aufenthaltsbereiche und Grünflächen. Die Kommune beabsichtige, die Ortsmitte Mariazell neu zu gestalten. Hierzu gehöre auch der Bereich rund ums Rathaus.