Sanierungsgebiet in Königsfeld: So soll eine klimaneutrale Wärmeversorgung möglich werden

Über das Sanierungsgebiet „Südlicher Ortskern“ in Königsfeld informierte die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit der LBBW-Immo Kommunalentwicklung betroffene Anwohner.
Nach der sehr erfolgreichen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Historischer Ortskern“ fiel es Gemeinderat und Verwaltung Königsfelds leicht, im Jahr 2023 den Beschluss zu fassen, erneut ein Sanierungsprogramm anzustreben. Nach reiflichen Überlegungen wurde das Sanierungsgebiet „Südlicher Ortskern“ beantragt und im Mai 2025 genehmigt.