Sanierungsgebiet in Calw Tut sich was auf Deckenfabrik-Areal?

Bereits vor knapp einem Jahr war das Projekt in das Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung – lebenswerte Quartiere gestalten" des baden-württembergischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau aufgenommen worden. Damit verbunden: eine Förderung in Höhe von einer Million Euro.

Zunächst umfasste das vorgesehene Gebiet eine Fläche von rund 5,6 Hektar. Darin enthalten: die Bischofstraße samt Umgebung sowie das Areal des Betonwerks. Die Bischofstraße soll, wenn dereinst der seit Langem geplante Calwer Tunnel vom Adlereck zur Esso-Tankstelle führt, vom Verkehr entlastet und deutlich aufgewertet werden. Der Bereich des Betonwerks wird als Standort für das Gebäude der Kriminalpolizeidirektion dienen. Nun könnte jedoch ein dritter Schwerpunkt hinzukommen, der in die Grenzen des Sanierungsgebiets mitaufgenommen wurde: das Areal der ehemaligen Deckenfabrik. Denn dessen Eigentümer habe "Mitwirkungsbereitschaft signalisiert", heißt es in den Sitzungsunterlagen. Das Sanierungsgebiet hat sich somit übrigens deutlich vergrößert – auf etwa 9,7 Hektar.

Bevor in der Bischofstraße etwas geschehen kann, steht zunächst eine andere Maßnahme im Vordergrund: der Calwer Tunnel, eine Baumaßnahme des Bundes. Bis Ende dieses Jahres soll der Vorentwurf für dieses Vorhaben fertig werden. Danach prüfen Land und Bund die Pläne, bevor frühestens Ende 2022 das Planfeststellungsverfahren beginnt. Gebaut werden könnte dann ab etwa 2025 – wenn alles glatt geht.

Viele Möglichkeiten stehen offen

Sobald der Tunnel eines Tages in Betrieb geht, stehen viele Möglichkeiten offen. Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, die im vergangenen Jahr mit vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet befasst war, führt diesbezüglich einige Ziele auf. So könne beispielsweise die Bischofstraße durch die Verkehrsentlastung anders genutzt und umgestaltet oder der Freizeitbereich an der Nagold belebt werden. Wie das konkret aussehen soll, sei nun Gegenstand von weiteren Planungen, erklärte Andreas Quentin (bei der Stadt Calw Leiter des Fachbereichs Bauen, Planen, Verkehr) in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Ferner stehe eine Sanierung der großteils denkmalgeschützten und stadtbildprägenden Gebäuden auf der Wunsch-Agenda.

Geht es nach Calws Oberbürgermeister Florian Kling, würden manche Maßnahmen schon bald beginnen. Beispielsweise der Abriss des Badischen Hofs. Aus Gründen des Denkmalschutzes sei dies aber schwierig und vermutlich erst zulässig, wenn der Tunnelbau in wirklich greifbare Nähe rückt.

Als zweite große Maßnahme ist der Neubau der Kriminalpolizeidirektion Calw gelistet. Bereits im Sommer 2019 hatte die Stadt das Gelände des Betonwerks gekauft. Der Abbruch der dortigen Gebäude sowie die Altlastensanierungen würden derzeit ausgeschrieben, berichtete Quentin auf Anfrage unserer Zeitung. Im April sollen die Arbeiten vergeben und anschließend in Angriff genommen werden. Zudem soll auch der Hochwasserschutz verbessert werden. Beide Maßnahmen, so der Plan, sollen noch 2021 erledigt werden, eine Übergabe des Grundstücks an das Land Baden-Württemberg sei zum Ende des Jahres vorgesehen. Momentan, so Quentin, laufe ein städtebaulicher Wettbewerb für das Kripo-Gebäude. Ab 2022 könnte dann gebaut werden, fertig wäre das Ganze etwa ab 2025.

Neu ist nun, dass der Eigentümer des Deckenfabrikareals grundsätzlich seine Bereitschaft erklärt habe, den dort ansässigen Betrieb an einen anderen Standort zu verlegen. Was dann mit dem Gelände geschehen könnte, gelte es im weiteren Verfahren zu entwickeln. Denkbar sei beispielsweise, dort Wohnhäuser oder Gewerbegebäude zu errichten sowie Leerstände mit neuem Leben zu erfüllen. Denkmalgeschützte, erhaltenswerte Bauwerke wie das Kesselhaus könnten saniert werden, heißt es in den Sanierungszielen, die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH formulierte.

Insgesamt rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro. Davon abgezogen werden können 1,3 Millionen Euro an Einnahmen, die etwa durch Grundstückserlöse zu erwarten seieWn. Die größten Brocken stellen bei den Kosten Grunderwerb (1,3 Millionen Euro), Baumaßnahmen (500 000 Euro) und "sonstige Ordnungsmaßnahmen" (2,15 Millionen Euro) dar. Zu Grunderwerb zähle beispielsweise der Kauf des Betonwerk-Areals, erläutert Quentin. Jedoch könne es im Laufe der Maßnahmen auch nötig werden, weitere Grundstücke zu kaufen – etwa wenn es an die Umgestaltung der Bischofstraße gehe. Zu den Ordnungsmaßnahmen zählten zum Beispiel bauliche Vorbereitungen – etwa Abrissarbeiten.

Eine Million Euro hat die Stadt bereits an Fördermitteln erhalten, weitere Gelder seien aber nicht ausgeschlossen, erläutert Quentin. "Es ist die normale Vorgehensweise bei Sanierungsgebieten, dass je nach Fortschritt der Maßnahmen Aufstockungsanträge gestellt werden", berichtet der Fachbereichsleiter.

Die Umsetzung aller angedachten Maßnahmen gleicht indes eher einem Marathon als einem Sprint: Die Frist wurde auf den 31. Dezember 2034 festgelegt. Bei Bedarf kann diese jedoch durch Beschluss des Gemeinderates verlängert werden.