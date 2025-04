Schulen in Loßburg Flexibilität bei der Betreuung ist gefragt

Für Erstklässler gilt ab kommendem Schuljahr: Sie haben ein Recht darauf, an fünf Tagen die Woche je acht Stunden in der Schule betreut zu werden. Wie dieser Anspruch in Loßburg umgesetzt werden kann, darüber macht sich der Gemeinderat Gedanken.