Sanierungsgebiet erweitert: Privates Vorhaben soll St. Georgener Innenstadt aufwerten

Für viel Geld macht St. Georgen die Stadtmitte attraktiver – und hofft, dass private Gebäudeeigentümer nachziehen. Für ein Projekt schuf der Gemeinderat nun die Voraussetzungen.
Das Erscheinungsbild der St. Georgener Stadtmitte wandelt sich. Der Rote Löwen, einst ein Leerstand an der Hauptstraße, ist seit bald zwei Jahren als Bürgerzentrum in Betrieb. Der Marktplatz bietet nach seiner umfassenden Erneuerung deutlich mehr Aufenthaltsqualität als zuvor. Und das Rathaus soll sich vom dringend sanierungsbedürftigen Betonklotz zum Vorzeigeobjekt entwickeln.