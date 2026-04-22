Sanierungsgebiet: Die Gemeinde Auggen erhält 900.000 Euro aus der Städtebauförderung

Im Winzerdorf Auggen sollen attraktive Begegnungsorte im Bereich der Ortsmitte und des Bahnhofsumfelds geschaffen werden.
Johannes Dreier, Abteilungsleiter im Regierungspräsidium Freiburg (RP), hat dem Bürgermeister der Gemeinde Auggen, Ulli Waldkirch, den Förderbescheid in Höhe von 900.000 Euro aus der Städtebauförderung für das neu aufgenommene Sanierungsgebiet „Ortsmitte III/Bahnhofsumfeld“ übergeben. Die Mittel stammen aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“, heißt es in einer Mitteilung des RP.