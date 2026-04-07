Sanierungsgebiet Christophstal: Nach der Gartenschau ist im Tal längst nicht Schluss

Die Fördermittel für das Sanierungsgebiet Christophstal werden um rund 2,2 Millionen Euro aufgestockt. Auch für ein weiteres Gebiet in Freudenstadt werden die Zuschüsse erhöht.
„Wir freuen uns sehr über diese positive Nachricht und danken dem Bund, dem Land und dem Regierungspräsidium Karlsruhe für die großzügige Förderung. Dadurch zeigt sich erneut, wie nachhaltig die Investitionen in die Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn 2025 waren und sind“, wird Oberbürgermeister Adrian Sonder in einer Mitteilung der Stadt zitiert.