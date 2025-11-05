Sanierungsfall in Grenzach-Wyhlen: Über die Hochrheinhalle wird im Dezember entschieden

Die Schäden an der Hochrheinhalle sind größer als erwartet. Wie Bürgermeister Tobias Benz an der „Arge“-Sitzung sagte, soll die Halle saniert und nicht abgerissen werden.
Neben den Schulen hadern vor allem die Vereine in Grenzach-Wyhlen mit der Schließung der Hochrheinhalle. Wie berichtet, weist das rund 50 Jahre alte Gebäude mehrere Wasserschäden auf, deren Ursachen offenbar gefunden sind. Die Lösung sei indes noch nicht geklärt, wie Bürgermeister Tobias Benz in der Sitzung der Grenzach-Wyhlener Vereine ausführte.