Sanierungsbedarf in zwei Freibädern: Ein holpriger Start in die Balinger Freibadsaison

Der Zustand der beiden Freibäder in der Kernstadt und in Engstlatt ist besorgniserregend. Stadt und Gemeinderat wollen über langfristige Schritte sprechen.
Vor gut einer Woche prasselten gleich zwei Hiobsbotschaften auf die Balinger Freibadgänger ein. Sowohl das Becken in Engstlatt als auch das Kinderbecken in der Kernstadt konnten aufgrund baulicher Mängel nicht wie geplant geöffnet werden. Dahinter stecken altbekannte Probleme, zu denen sich die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion konkreter äußerte und einen kleinen Blick in die Zukunft wagte.