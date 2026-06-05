Sanierungsbedarf in zwei Freibädern: Ein holpriger Start in die Balinger Freibadsaison

Der Zustand der beiden Freibäder in der Kernstadt und in Engstlatt ist besorgniserregend. Stadt und Gemeinderat wollen über langfristige Schritte sprechen.

Vor gut einer Woche prasselten gleich zwei Hiobsbotschaften auf die Balinger Freibadgänger ein. Sowohl das Becken in Engstlatt als auch das Kinderbecken in der Kernstadt konnten aufgrund baulicher Mängel nicht wie geplant geöffnet werden. Dahinter stecken altbekannte Probleme, zu denen sich die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion konkreter äußerte und einen kleinen Blick in die Zukunft wagte.​

Besonders im Engstlatter Freibad kämpft die Stadt als Betreiber seit Jahren mit der anfälligen Beckenfolie. Diese habe, so die Stadtverwaltung, die Grenze der Lebensdauer erreicht. „Seit einigen Jahren gelingt es uns, den Betrieb mithilfe kleinerer Ausbesserungsarbeiten – Aufschweißungen neuer Folienteile, Flicken von Rissen – trotzdem für Badegäste funktionsfähig zu halten“, heißt es weiter.

Nicht der gewünschte Erfolg

Nachdem das Becken kurz vor der geplanten Eröffnung gefüllt wurde, dauerte es nicht lange, um zu erkennen, dass die Ausbesserungen nicht den gewünschten Erfolg erzielten: „Nach zwei Tagen in gefülltem Zustand hat sich ein Riss entwickelt, durch den Wasser unter die Beckenfolie kam und zum Aufschwemmen führte. Wir versuchen es jetzt erneut mit größeren Aufschweißungen von Folienteilen, in der Hoffnung, dass so diese Freibadsaison noch bewältigt werden kann“, verspricht die Stadt.

Das Freibad in Engstlatt, dort ist die Beckenfolie das Problemkind. Foto: Cornelius Eyckeler

Dass der Zahn der Zeit am Engstlatter Freibad nagt, liegt auf der Hand. Das Bad eröffnete im Jahr 1958 und ist damit 68 Jahre alt, die Beckenfolie hat bereits 35 Jahre auf dem Buckel. „Im Prinzip ist es wie bei einem alten Auto: Man repariert es so weit, dass man hofft, noch einmal durch den TÜV zu kommen, aber es gelingt nicht immer. Dann muss man über das weitere Vorgehen nachdenken“, so die Verwaltung.

2027 sollen Weichen gestellt werden

Und darüber wird bereits nachgedacht, wie von der Stadt zu erfahren war: Stadtverwaltung und Stadtwerke haben demnach dem Gemeinderat vor einigen Wochen einen Bericht über den Zustand der Balinger Bäder insgesamt gegeben.

„Hierzu gab es noch Nachfragen und den Wunsch nach weiteren Informationen. Wir werden spätestens mit den Haushaltsberatungen für 2027 über die konkreten nächsten Schritte zu entscheiden haben. Eine langfristig strategisch ausgerichtete Bäderkonzeption soll ebenfalls noch in diesem Jahr erreicht werden“, heißt es. „Wir tun gegenwärtig alles, um eine schnelle Öffnung in Engstlatt und einen Betrieb in dieser Badesaison hinzubekommen“, verspricht die Stadt. Konkrete Angaben, wann in den beiden betroffenen Becken wieder geschwommen werden kann, werden aber nicht genannt.

Vor sechs Jahren saniert

Beim Befüllen des Kinderbeckens im Balinger Freibad haben sich Fliesen vom Beckenuntergrund gelöst. Auch hier nennt die Stadtverwaltung den fortgeschrittenen Alterszustand der Beckenkonstruktion als Ursache. Das Kinderbecken stammt aus dem Jahr 2006 und wurde zuletzt im Zeitraum 2019 und 2020 generalsaniert.

Mit einem blauen Auge kommt die Eyachstadt zumindest in finanzieller Hinsicht davon. So entstünden durch die Überbrückungsmaßnahmen in Engstlatt keine Kosten. „Im Gegenteil: Der Ausfall der Eintrittsgelder wird durch die Kostenersparnis durch den Nichtbetrieb gut ausgeglichen. Die baulichen Investitionskosten lassen sich aktuell noch nicht seriös benennen.“

Mit Spannung darf erwartet werden, was sich Verwaltung und Gemeinderat im Hinblick auf die Zukunft der Freibäder überlegen werden. Glücklich mit dem aktuellen Zustand dürfte eigentlich niemand sein.

Die möglichen Maßnahmen, das geht aus der Antwort der Stadtverwaltung auf unsere Anfrage hervor, sind aktuell noch völlig offen: „Perspektivisch ausgeschlossen werden kann nichts, am Ende wird in einer Bäderkonzeption auch darüber zu entscheiden sein, welche Bäder saniert werden können und damit auch perspektivisch weiterbetrieben werden können.“