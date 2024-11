1 Der Kunstrasenplatz am Stadion der TSG Balingen soll womöglich erneuert werden. Foto: Ungureanu

Eine sogenannte Sportstättenkonzeption soll Balingen helfen, die nötigen Sanierungsmaßnahmen der Hallen und Spielfelder zu realisieren. Nicht alle halten diese für sinnvoll.









Link kopiert



Die Sporthallen in Balingen und in den Ortsteilen, die Turn- und Festhallen sowie die Sportplätze befinden sich aufgrund ihrer Bauzeit überwiegend in einem altersbedingt schlechten Zustand. Dieses Problem will der Balinger Gemeinderat nun mit einer sogenannten Sportstättenkonzeption angehen.