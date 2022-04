1 Bürgermeister Michael Ruf, Referatsleiter Michael Lumpp, Luigi Tromba (Baureferat) und Tobias Rau, Kirn Ingenieure, (vorne von links) informierten über die Planungen. Foto: Braun

Die Sanierung der Bundesstraße 462 in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal soll im Juni beginnen. Sie ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs und der Anwohner verbunden und dauert bis Anfang 2024.















Baiersbronn - In einer öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Friedrichstal in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn informierte das Regierungspräsidium Karlsruhe über die geplanten Arbeiten. Bürgermeister Michael Ruf stellte heraus, dass die Schlagwörter Mobilität und Flexibilität eine große Rolle spielen. "Dabei sind gute Straßen wichtig. Um diese zu bekommen, müssen sie saniert werden. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Friedrichstal wird eine Herausforderung werden. Ob alles so kommt, wie es geplant ist, und ob es so funktioniert, das können wir nicht sagen", so Ruf.

Michael Lumpp, Leiter des Baureferats 47.3 Süd, sprach von einer umfangreichen Maßnahme und ging auf die unsichere Kostensituation ein. "Es wird Probleme geben, es wird Vollsperrungen geben, und wir werden die Preise nacharbeiten müssen", erklärte Lumpp.

Zwei Bauabschnitte

Geplant sei die Sanierung in zwei Bauabschnitten unter Vollsperrung der Bundesstraße 462. Neben der Erneuerung der Stützwände entlang der Straße sei auch der Vollausbau der Ortsdurchfahrt Friedrichstal geplant sowie eine Neuverlegung des Straßenwasserkanals. Die Gemeinde Baiersbronn plane den Neubau einer Treppen- und Rampenanlage im Bereich Bahnhaltepunkt Friedrichstal, und die Albtal-Verkehrs-Verkehrsgesellschaft werde die Sicherheitstechnik am Bahnübergang erneuern. Luigi Tromba vom Baureferat 47.3 stellte die geplanten Arbeiten im Detail vor. Der erste Bauabschnitt soll vom Boxenstopp bis zum Haus Freudenstädter Straße 223 reichen. Die Kosten würden bei rund 3,98 Millionen Euro liegen.

Tobias Rau von der Planungsfirma Kirn Ingenieure Freudenstadt erklärte die technischen Details. Insgesamt drei Stützwände würden im ersten Bauabschnitt erneuert, dabei würden zwei verschiedene Verfahren angewendet.

Neben der Sanierung der Ortsdurchfahrt Friedrichstal würden auch Fahrbahnerneuerungen in drei Abschnitten erfolgen, vom Baiersbronner Bahnhof bis zur Tankstelle, von der Tankstelle bis zum Abzweig Uferweg und vom Uferweg bis zur Ortsdurchfahrt Friedrichstal. "Hier werden entsprechende innerörtliche Umleitungen ausgewiesen", so Tromba.

Innerörtliche Umleitung

Tobias Rau führte aus, dass bei der Sanierung der B 462 nur eine Vollsperrung möglich sei, aufgrund der mangelnden Breite und der geltenden Arbeitsschutzregelungen. Bei den Sperrungen im Bereich Friedrichstal werde es lediglich für die Anwohner und Anlieger innerörtliche Umleitungsstrecken geben. Der übrige Verkehr werde überörtlich über Klosterreichenbach und über die Schönegründer Steige umgeleitet. "Es wird auch Kontrollen geben", erklärte Michael Lumpp.

Gleich im Anschluss an den Bauabschnitt I folge der Abschnitt II. Hier sei man aber noch in der genauen Planung, was die Kosten betreffe. Insgesamt erfolge die Sanierung simultan zum Abschnitt I. Kurz gingen die Planer auf den Bau der Rampen- und Treppenanlage ein. Damit soll die barrierefreie Erreichbarkeit des Friedrichstals von der Bahnhaltestelle aus verwirklicht werden.

Bei der Fragerunde ging es unter anderem um die Erreichbarkeit der Häuser für die Anlieger. "Eine ehrliche Antwort ist, dass es deutliche Einschränkungen geben wird. Mit dem Auto werden Sie Ihr Haus nicht immer erreichen können, fußläufig jedoch immer", so Rau. Es sei keine andere Aussage möglich, es werde versucht, die Wege für Rettungskräfte und Feuerwehr freizuhalten. Sollte es dringende Anlieferungen an das Haus geben, könnten mit der Baufirma Absprachen getroffen werden. Auf die Frage, wie die Müllabfuhr ans Haus kommen soll, erklärte Lumpp dass sich bei den anderen Sanierungen das Sammeln der Abfallbehälter von der Baufirma und das Abstellen an einem zentralen Ort bewährt habe. "Sie müssen damit leben, dass die Straße neu gemacht wird. So eine Straße fällt nicht vom Himmel und die Stützwände auch nicht", so der Referatsleiter.

Häuser nicht anfahrbar

Auf eine Frage von Friedrichstals Bezirksbeiratsvorsitzendem Christoph Jäger erklärte Rau, dass es schon möglich sei, dass einzelne Anwohner ihr Haus rund ein halbes Jahr nicht anfahren könnten. "Wir versuchen, in der Nähe Parkplätze zu schaffen." Eine Frage eines Besuchers bezog sich auf die Garantie für die Bauzeit. "Es wird keine Vertragsstrafen bei Bauzeitverzögerung geben. Wir sind aber hinterher, dass es funktioniert", antwortete Lumpp. Einen Zeitplan könne man nicht zusichern, die Alternative wäre es, die Stützmauern verfallen zu lassen und gar nichts zu tun. Dann könnten die Anwohner auch irgendwann nicht mehr an ihr Grundstück, wenn sie zusammenbrechen. Lumpp erklärte, dass über eine Internetseite oder Pressemitteilungen informierte werde. Auf Anregung von Bürgermeister Ruf könnte es auch Informationsgespräche in regelmäßigem Abstand geben, sicherte Lumpp zu.

Mit Blick auf das kommende Grünprojekt wünschte sich eine Besucherin die Begrünung der neuen Stützmauer. "Stützmauern sind technische Bauwerke, die regelmäßig überprüft werden müssen, hier werden wir keine Begrünungen vornehmen", erklärte Tromba. Die bestehenden Bushaltestellen würden wahrscheinlich durch Ersatzbushaltestellen ersetzt, und der Busverkehr könnte während der Sanierungsphase weiterlaufen. Sollten während der Bauphase Schäden an den Häusern verursacht werden, sei das Regierungspräsidium haftbar. Im Vorfeld würden Bestandsaufnahmen gemacht, so Tromba.

Guter Gehweg als Wunsch

Ein wichtiger und eindringlicher Wunsch aus den Reihen der Besucher war ein guter Gehweg, sowohl in der Ortsdurchfahrt wie auch in Richtung Baiersbronn. "Wir werden das nochmals anschauen und diskutieren", sagte Ruf zu.