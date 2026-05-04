Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten: Die Glocken der Lahrer Stiftskirche müssen ab Mitte Mai schweigen

Große Veränderungen stehen an für das Geläut der Stiftskirche. Deren Glocken werden bald nur noch mit dem Stundenschlag erklingen.

„Zuerst sah alles nach einer kleineren Reparatur aus: Bei einer Routine-Kontrolle wurden am Stahlglockenstuhl Schäden festgestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreuzgemeinde. Zunächst hofften die Verantwortlichen, dass die Schäden relativ einfach behoben werden könnten. Ein Statiker sollte überprüfen, ob bei den Arbeiten am Glockenstuhl die fünf Glocken im Turm verbleiben können. „Das Ergebnis der Untersuchung war jedoch erschreckend“, wird Axel Fabricius, Vorsitzender des Ältestenkreises der Kreuzgemeinde, in der Pressemitteilung zitiert.

Der Stahlglockenstuhl und die vier Stahlglocken aus den 1950er-Jahren haben die Bausubstanz des Turms demnach stark beschädigt. Die Schäden seien so groß, dass das Geläut der Stiftskirche „so bald wie möglich“ stillgelegt werden soll.

Glocken können aktuell günstig erworben werden

Der Zeitplan steht fest: Die Glocken sollen ein letztes Mal bei der Konfirmation am 10. Mai zum Gottesdienst rufen. Das Abendläuten am Muttertag ist dann der Abschiedsgruß der vier Stahlglocken, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. So habe es der Ältestenkreis schweren Herzens beschlossen.

Und wie geht es danach weiter? Dazu hat sich die Evangelische Kirchengemeinde Lahr laut Pressemitteilung vom Glockensachverständigen der Badischen Landeskirche, Michael Kaufmann, intensiv beraten lassen. Im Rahmen der Turmsanierung werden Glockenstuhl und Glocken ersetzt durch Bronzeglocken und einen Glockenstuhl aus Eichenholz. Damit werde die Drucklast auf den Turm künftig deutlich vermindert. Und die Glocken werden deutlich länger halten. Die vorhandene kleine Bronzeglocke aus dem Jahr 1922 passe dann gut in das Ensemble.

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Zurzeit müssen in Baden Kirchen stillgelegt werden. Deshalb gibt es die Möglichkeit, günstig Glocken zu erwerben, teilt die Kreuzgemeinde mit. Der Ältestenkreis und der Kirchengemeinderat haben gemeinsam beschlossen, dem Rat vom Experten Michael Kaufmann zu folgen und vier Bronzeglocken zu erwerben, die zu der fünften Bronzeglocke passen. Die Arbeiten an der Stiftskirche werden jetzt beauftragt, damit bald wieder auch in der Stiftskirche die Glocken läuten, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Spenden erbeten

Michael Donner, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, erklärt Glockenfreunden, die das volle Geläut vermissen werden: „Für die Kosten der Glocken muss die Kirchengemeinde aufkommen. Sie freut sich über Spenden, die zum Erhalt des Glockengeläuts beitragen.“