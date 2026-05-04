Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten: Die Glocken der Lahrer Stiftskirche müssen ab Mitte Mai schweigen

Große Veränderungen stehen an für das Geläut der Stiftskirche. Deren Glocken werden bald nur noch mit dem Stundenschlag erklingen.
„Zuerst sah alles nach einer kleineren Reparatur aus: Bei einer Routine-Kontrolle wurden am Stahlglockenstuhl Schäden festgestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreuzgemeinde. Zunächst hofften die Verantwortlichen, dass die Schäden relativ einfach behoben werden könnten. Ein Statiker sollte überprüfen, ob bei den Arbeiten am Glockenstuhl die fünf Glocken im Turm verbleiben können. „Das Ergebnis der Untersuchung war jedoch erschreckend“, wird Axel Fabricius, Vorsitzender des Ältestenkreises der Kreuzgemeinde, in der Pressemitteilung zitiert.