136 000 Euro sind für die Belagserneuerung in der Hirtengasse in Straßberg aufzuwenden.
Eine Ausschreibung soll für die Belagserneuerung in der Hirtengasse erfolgen. Die Hirtengasse sei, so formulierte es Bürgermeister Markus Zeiser in der Sitzung des Gemeinderats, neben der Ortsdurchfahrt die wichtigste Hauptverkehrsachse Straßbergs. Dort seien, so Ingenieur Peter Czerwenka, vor zwei Jahren die Kanäle saniert worden. Daher könne man mit ruhigem Gewissen sagen, dass nur die Oberfläche, weil die Risse immer größer geworden seien und der Asphalt ausgemagert sei, saniert werden müsse.