Sanierungen in Straßberg: Nur die Oberfläche muss saniert werden

Eine Ausschreibung soll für die Belagserneuerung in der Hirtengasse erfolgen. Die Hirtengasse sei, so formulierte es Bürgermeister Markus Zeiser in der Sitzung des Gemeinderats, neben der Ortsdurchfahrt die wichtigste Hauptverkehrsachse Straßbergs. Dort seien, so Ingenieur Peter Czerwenka, vor zwei Jahren die Kanäle saniert worden. Daher könne man mit ruhigem Gewissen sagen, dass nur die Oberfläche, weil die Risse immer größer geworden seien und der Asphalt ausgemagert sei, saniert werden müsse.

Der jetzige Fahrbahnbelag zwischen der Linden- und Kaiseringer Straße soll vier Zentimeter abgefräst und durch eine neue Asphaltdecke ersetzt werden. Da Teilbereiche des Gehwegs erhebliche Schäden aufweisen, ist geplant, diesen Belag vollständig zu erneuern und beschädigte Randsteine austauschen.

Die Hirtengasse ist die einzige noch nicht sanierte Straße im Umfeld von Brücken-, Bahnhof- und Lindenstraße. Die Ausführung der Maßnahme ist zwischen April und Juli nächsten Jahres geplant. Veranschlagt sind 136 000 Euro.

Weitere Maßnahmen beschlossen

Der Gemeinderat befasste sich ferner mit Stolperfallen an Brückenkappen, die für 6000 Euro beseitigt werden; der Sanierung von Wirtschafts- und Radwegen an verschiedenen Standorten, Kosten rund 31000 Euro; und der Auffahrt samt Hoffläche beim Feuerwehrhaus Kaiseringen, die in einem – aus Verwaltungssicht – sehr schlechten Zustand sei. Die geschätzten Kosten für die Erneuerung liegen bei 20 000 Euro. Alle Maßnahmen werden nach einstimmigem Beschluss beschränkt ausgeschrieben.

Peter Czerwenka informierte den Gemeinderat zudem über die Bestandserhebung der Straßenunterhaltungsarbeiten. Das werde seit dem Jahr 2007 jährlich fortgeschrieben und in eine entsprechende Dringlichkeit eingeteilt. Diese ist vor allem bei einigen Straßen im Gebiet „Neues Heutäle“ hoch, deren Sanierung würde jedoch mindestens 300 000 Euro verschlingen. Möglicherweise noch mehr, sollte der Untergrund schlecht sein.