Sanierungen in Neuenbürg: Arbeiten an zwei Großbaustellen geraten ins Stocken

1 Die Bauarbeiten auf der Hirschbrücke legen eine Zwangspause ein. Foto: Markus Kugel

Die Substanz der Hochwasserschutzmauer und der Hirschbrücke sind schlechter als gedacht. Die Baufirmen müssen deshalb umplanen.









Link kopiert



Zwei große Baustellen prägen derzeit die Neuenbürger Kernstadt: Die Sanierung der Hirschbrücke, verbunden mit der Instandsetzung der Alten Pforzheimer Straße in dem Bereich, ist die eine. Die andere: In der Wildbader Straße wird auf einer Länge von 270 Metern die Hochwasserschutzmauer an der Enz saniert. In beiden Fällen ist das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) federführend. Und in beiden Fällen herrscht derzeit Stillstand.