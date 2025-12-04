Sanierungen in Lörrach: Schulen und Kindergärten zuerst

Die Abteilung Hochbau gab in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik Auskunft über den Stand laufender Sanierungsarbeiten.
Im Hochbau konnten seit dem Frühjahr einige Stellen neu besetzt werden, so dass der Fachbereich nun immerhin mehr als 90 Prozent des erforderlichen Personals verfügt. 2,4 von insgesamt 26,3 Vollzeitäquivalenten sind jedoch nach wie vor unbesetzt. Sie werden benötigt, um dem „gewaltigen Sanierungsstau“ beizukommen. Dies erklärte Fachbereichsleiter Robert Schäfer in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT). Vor allem aber gab er in seinem Sachstandsbericht Auskunft über diverse Bauprojekte in der Stadt.