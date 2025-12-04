Sanierungen in Lörrach: Schulen und Kindergärten zuerst

Die Abteilung Hochbau gab in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik Auskunft über den Stand laufender Sanierungsarbeiten.

Im Hochbau konnten seit dem Frühjahr einige Stellen neu besetzt werden, so dass der Fachbereich nun immerhin mehr als 90 Prozent des erforderlichen Personals verfügt. 2,4 von insgesamt 26,3 Vollzeitäquivalenten sind jedoch nach wie vor unbesetzt. Sie werden benötigt, um dem „gewaltigen Sanierungsstau“ beizukommen. Dies erklärte Fachbereichsleiter Robert Schäfer in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT). Vor allem aber gab er in seinem Sachstandsbericht Auskunft über diverse Bauprojekte in der Stadt.

Preissteigerungen von fünf Prozent werden erwartet Gerechnet wird derzeit „etwas konservativ“ mit Preissteigerungen von fünf Prozent auf dem Bau, wobei vor allem der Bereich Elektro die Kosten nach oben treibt. In diesem Bereich lägen die Preissteigerungen zumeist sogar etwa über fünf Prozent, erklärte Schäfer. Das Controlling werde bei den Bauprojekten sehr intensiv betrieben, führte er weiter aus. In aller Regel blieben die Kosten im gesetzten Rahmen und es gebe sogar noch einen kleinen Puffer.

Wie es bei den Sanierungen der Schulen aussieht

Kurz vor der Fertigstellung steht die Fridolinschule in Stetten. Bei diesem Projekt geht es nur noch um die letzten Mängelbeseitigungen und die Abrechnung, wie Schäfer ausführte.

Für das sanierungsbedürftige Gebäude der Grundschule Tumringen könne der Interimsbau bald übergeben werden. Der Umzug ist zum Jahreswechsel geplant, so dass die Bauarbeiten im Januar beginnen können.

An der Theodor-Heuss-Realschule ist der Innenausbau abgeschlossen. Die Betonstufen der Treppe werden gesetzt, mit der Mängelbeseitigung der Dränageschicht wurde begonnen. Schäfer sprach von noch erforderlichen Restarbeiten. Überdacht werden soll die Außentreppe nicht, erklärte Schäfer auf Nachfrage. Allerdings habe man auf einen intensiven Korrosionsschutz geachtet, um frühere Probleme zu vermeiden.

Auch im Hans-Thoma-Gymnasium gegenüber geht es endlich voran. Die Stahlbauarbeiten für den zweiten Rettungsweg werden vor Jahresende abgeschlossen sein, wie Schäfer berichtete. Der Einbau des Aufzugs ist nun für Anfang 2026 terminiert. Aktuell werden sieben verbleibende Brandschutztüren eingebaut. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden“, erklärte der Fachbereichsleiter. Dass hin und wieder Ziegel vom Dach fallen, ist den Verantwortlichen bewusst. Mit einem Gitter und regelmäßigen Kontrollen werde diesem Problem begegnet, dass im Wesentlichen auf das Alter des Dachs, aber auch auf die steile Neigung zurückzuführen sei.

Neubau des Kindergartens in Haagen

Für den Neubau des evangelischen Kindergartens Haagen ist der Spatenstich im Sommer erfolgt. Die Roh- und Tiefbauarbeiten wurden bereits vergeben, die Holzbauarbeiten sind ausgeschrieben. An der Hellbergschule in Brombach sind die Brandmaßnahmen weitgehend abgeschlossen. Als letzte Maßnahme soll im ersten Quartal 2026 noch der zweite Rettungsweg entstehen.

Blick auf das Areal der Lauffenmühle

Für die Schlossberghalle in Haagen konnte die Planungsphase abgeschlossen werden. Seit Ende Oktober sind Dachabdichtungsarbeiten an der Attika im Gang. Das Hochbauamt musste hier schnell auf eindringendes Wasser reagieren, das im Sommer festgestellt wurde. Das marode Hallendach sei damit jedoch noch lange nicht vollständig saniert, wie mitgeteilt wurde.

Abgeschlossen werden konnte die Teildachsanierung am Arche-Noah-Kindergarten Haagen. „Wir sind im Budget geblieben“, freute sich Schäfer.

Auch auf dem Lauffenmühle-Areal schreiten die Arbeiten voran, hieß es im Ausschuss: Gegenwärtig werden die Maßnahmen zur Wasserversorgung ausgeführt. Die Ausschreibungsphase wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Recycelbares Metall wurde verkauft.

Fertig ist der Sanierungsmarathon mit diesen Projekten noch lange nicht. Schäfer nannte als nachfolgende Hochbauprojekte Maßnahmen am Hebel-Gymnasium, an der Neumattschule, der Hebelschule, dem Bonifatius-Kindergarten, am Rathaus und bei Spielplatz Krake.