Sanierungen in Königsfeld: Nicht alles läuft rund

Bürgermeister Fritz Link informierte die Mitglieder des Fachausschusses über aktuelle Themen. In einem Objekt an der Friedrichstraße ging es um die Sanierung wegen Hausschwamms.
Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr begann seine Sitzung mit einer Besichtigung von drei Objekten im Kernort Königsfeld. Die Hausschwammsanierung in der Friedrichstraße 5 stellt hier wohl das größte Problem dar. Das Gebäude ist derzeit in Teilen eingerüstet. Hier gibt es sowohl im Außenbereich aber vornehmlich im Inneren Spuren von Hausschwamm.