Sanierungen in Bitz: Millioneninvestition in Straßen, Kanäle und Gebäude wird nötig

Straßen, Abwasserkanäle, Gebäude: Auf die Gemeinde Bitz warten perspektivisch teure Sanierungsmaßnahmen.
Die Sanierung der kommunalen Infrastruktur in finanziell schwierigen Zeiten treibt vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Land Sorgenfalten auf die Stirn. Damit in Bitz keine bösen Überraschungen drohen, hat das Ortsbaumamt einen umfangreichen Sanierungskatalog für die Liegenschaften der Gemeinde erstellt. Darin ist auf über 70 Seiten festgehalten, in welchem Zustand sich die Gebäude befinden und welcher Investitionsaufwand dort „sofort“, „in bis circa fünf Jahren“, „in bis circa zehn Jahren“ und „in später als zehn Jahren“ anfällt.