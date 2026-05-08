Sanierungen in Bitz: 2,8 Millionen Euro für „Groz-Siedlung“

Die Sanierung der „Groz-Siedlung“ brachte der Gemeinderat mit einstimmigem Beschluss auf den weiteren Weg.
Als der Tagesordnungspunkt „Groz-Siedlung“ bei der jüngsten Gemeinderatssitzung anstand, ließ Bürgermeisterin Raphaela Gonser die bisherigen Schritte Revue passieren. Die „Groz-Siedlung“ in Bitz, mit Mörike-, Wald-, Lerchen-, Konrad-Schick-, Ried-, Klara- und Truchtelfinger Straße sowie Finken- und Drosselweg, hat eine Fläche von 11,3 Hektar. Ziel der geplanten Sanierung soll unter anderem sein, neuen Wohnraum zu schaffen und den öffentlichen Raum aufzuwerten. Hinzu kommen Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung, gewerbliche Flächen wie auch die Mobilität und Erreichbarkeit.