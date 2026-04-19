Sanierungen Burladingen: Hallen-Vorplatz ist Herzensangelegenheit

Der Ringinger Ortschaftsrat und Bürger drängten bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Bürgermeister auf Umgestaltung. Die Ideen dazu sind vorhanden. Doch noch fehlt das Geld.
Viel gäbe es in Ringingen, wie auch in allen anderen Stadtteilen, zu sanieren. Ein besonderes Anliegen ist dem Ortschaftsrat die Ertüchtigung des Hallenvorplatzes. Der Platz bietet nicht nur Parkgelegenheiten. Vor allem finden hier im Sommer Feste und Veranstaltungen statt. Ortsvorsteherin Christina Dorn-Maichle schilderte den Herzenswunsch in dieser Woche bei einem Dorfbegang gegenüber Bürgermeister Davide Licht und Bauamtsleiter Ulrich Ziermann.