Sanierung verzögert sich weiter: Wasserschaden in der Mehrzweckhalle Orschweier ist größer als gedacht

Die Sanierung der Orschweierer Halle zieht sich weiter in die Länge: Nachdem Asbest om Boden festgestellt wurde, wirft nun das undichte Dach den Bau im Zeitplan zurück.
Die Sanierung der Mehrzweckhalle Orschweier ist nach Jahren der Planung seit Februar in Gang – und hat der Verwaltung seither nicht nur viel Geld, sondern auch Nerven gekostet. So kam bereits zwei Monate nach dem Baubeginn die erste schlechte Nachricht: Beim Entfernen der Bodenplatten und des Estrichs im Sanitärbereich wurde eine Sperrschicht aus Asbestfasern entdeckt. Zwei Wochen habe es damals gedauert, bis eine Fachfirma den Schadstoff beseitigt hatte. Glück im Unglück: Die dadurch entstandenen sechsstelligen Mehrkosten wurden an anderer Stelle eingespart.