Sanierung Tennenbronn: Frischer Look in der Ortsverwaltung

Bereits beim Eintreten fällt es sofort auf: Es ist heller geworden in der Ortsverwaltung. Und beim Rundgang mit Ortsvorsteher Manfred Moosmann, der vom neuen Antlitz seines Amtssitzes spürbar angetan ist – er habe schon mehrfach Komplimente für den Umbau erhalten – zeigt sich: Die neue Optik greift im gesamten Gebäude um sich. Es ist einiges passiert in den vergangenen zwei Jahren.

Einladende Helligkeit Renoviert wurde in Abschnitten. 2024 im Flur begonnen. Die Wände wurden weiß gestrichen und die altgedienten Steckbuchstabentafeln zur Kennzeichnung der Räume wurden in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.

Außerdem sind die Porträts der Ehrenbürger, die bis dato eher unauffällig im Sitzungssaal untergebracht waren, in einer Galerie im Flur neu arrangiert und mit Infotafeln versehen. Moosmann gibt zu, dass man sich sowohl bei den Ehrenbürgern, als auch beim neuen, großen Informationsmonitor, von Schramberg hat inspirieren lassen.

Auch dem Sitzungssaal wurde sich angenommen. Wände und Türen bekamen einen neuen Anstrich und die alten Vorhänge wurden ersetzt. Abgerundet wird der neue Look von Designerlampen in der Form zweier, sich überschneidender Ringe – Moosmann verweist an dieser Stelle auf die Zweitnutzung des Raums als Trauzimmer. 2025 waren dann die Büros an der Reihe. Es gab neue Böden und auch hier wurden Wände, Türen und Vorhänge neu gestrichen, respektive ersetzt.

Ebenso ersetzt wurden auch manche der Möbel. „Den alten Look rustikal zu nennen, ist fast schon untertrieben“, witzelt Moosmann, der in Bezug auf die Büros besonders auf die höhenverstellbaren Schreibtische verweist. Denn obwohl viele der ausgeführten Arbeiten vor allem kosmetischer Natur sind, sollen auch die Mitarbeiter von den Modernisierungsmaßnahmen profitieren.

Kosteneffizient

Allgemein stand es im Zentrum der Anstrengungen, das Maximale aus einem schmalen Budget herauszuholen. Lediglich 50 000 Euro standen zur Verfügung, 20 000 davon im Jahr 2024, 30 000 im darauffolgenden. Gerade 2025 galt es, das Budget heil durch die Haushaltskonsolidierung zu bringen. Trotzdem reichten die Mittel auch für die öffentlichen Toiletten im Gebäude, die nun auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses genutzt werden können. Die Hintertür zu den, im Gebäude gelegenen, Toiletten wurde ersetzt und eine stabile Zwischentür zu den Räumlichkeiten der Ortsverwaltung eingezogen.

Dank eines Zeitschlosses kann die neue Tür nun auch gefahrlos aufgeschlossen bleiben, wenn im Rathaus die Lichter bereits aus oder noch nicht an sind.