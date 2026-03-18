Sanierung Tennenbronn: Frischer Look in der Ortsverwaltung

Mit überschaubaren Mitteln wurde das Rathaus in Tennenbronn Schritt für Schritt renoviert – inklusive öffentlicher Toiletten und neu gestaltetem Sitzungssaal.
Bereits beim Eintreten fällt es sofort auf: Es ist heller geworden in der Ortsverwaltung. Und beim Rundgang mit Ortsvorsteher Manfred Moosmann, der vom neuen Antlitz seines Amtssitzes spürbar angetan ist – er habe schon mehrfach Komplimente für den Umbau erhalten – zeigt sich: Die neue Optik greift im gesamten Gebäude um sich. Es ist einiges passiert in den vergangenen zwei Jahren.