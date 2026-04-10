Sanierung: Straße zum Hochblauen wird voll gesperrt
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Blick auf den Hochblauen (Archivfoto) Foto: Birgit-Cathrin Duval

Der Start der Sanierungsarbeiten an der K 4948 steht bevor. Die Bauarbeiten sind mit einer Vollsperrung verbunden.

Die Kreisstraße 4948 zum Hochblauen wird in den kommenden zwei Jahren zwischen der Kreisgrenze und dem Anschluss an die Landesstraße 140 grundlegend saniert. Die Arbeiten dafür starten voraussichtlich am Montag, 20. April, teilt das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mit. Zunächst werden dabei bis zum Herbst drei Stützmauern auf einer Länge von rund 650 Meter saniert beziehungsweise neu hergestellt.

 

Über den Winter wird die Straße provisorisch hergestellt und für den Verkehr freigegeben. Im Frühjahr 2027 schließt sich dann die Sanierung des Fahrbahnbelags an.

Während der Bauarbeiten wird die K 4948 in der Regel von Montag bis Freitag oder je nach Baufortschritt von Montag bis Samstag tagsüber von 7 bis 17 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

Umleitung durch den Wald

Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt von Badenweiler kommend über die L 140, bei Egerten rund dreieinhalb Kilometer durch den Wald über den Hexenplatzweg sowie den neuen Blauenweg und dann auf der K 6314 bis zum Hochblauen.

 