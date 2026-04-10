Sanierung: Straße zum Hochblauen wird voll gesperrt

1 Blick auf den Hochblauen (Archivfoto) Foto: Birgit-Cathrin Duval Der Start der Sanierungsarbeiten an der K 4948 steht bevor. Die Bauarbeiten sind mit einer Vollsperrung verbunden.







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Die Kreisstraße 4948 zum Hochblauen wird in den kommenden zwei Jahren zwischen der Kreisgrenze und dem Anschluss an die Landesstraße 140 grundlegend saniert. Die Arbeiten dafür starten voraussichtlich am Montag, 20. April, teilt das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mit. Zunächst werden dabei bis zum Herbst drei Stützmauern auf einer Länge von rund 650 Meter saniert beziehungsweise neu hergestellt.