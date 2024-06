Sanierung soll zügig erfolgen: Kirchstraße in Tennenbronn „seit Jahren in desolatem Zustand“

Kirchstraße in Tennenbronn „seit Jahren in desolatem Zustand“

1 Die Kirchstraße in Tennenbronn soll zügig saniert werden. Die Stadtverwaltung hat die Planungen hierfür an das Ingenieurbüro Breinlinger vergeben. Foto: Fritsche

Der Ausschuss Umwelt und Technik hat die Sachentscheidung zur Sanierung der Kirchstraße in Tennenbronn getroffen. Die Arbeiten sollen möglichst zügig ausgeschrieben werden.









Link kopiert



„Die Kirchstraße in Tennenbronn ist seit Jahren in einem desolaten Zustand“, stellte Abteilungsleiter Tiefbau Konrad Ginter in seinem Sachbericht für den Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) fest. Bei den Planungen für die hydraulische Optimierung des Eichbachs sei deshalb der Wunsch aus dem Ortschaftsrat gekommen, die Kirchstraße möglichst im gleichen Zuge mit zu sanieren. Daher habe die Stadtverwaltung die Planungen der Straße an das Ingenieurbüro Breinlinger vergeben.