1 Die Rottweiler Straße wird im Mai saniert. Foto: Reimer

Oberflächenrisse, Schlaglöcher, Abnutzungserscheinungen – die Asphaltdeckschicht der Rottweiler Straße in Sulz wird im Mai saniert.















Link kopiert

Sulz - Die Maßnahme sei dringend nötig, um größere Schäden im Straßenunterbau zu verhindern, erklärte Alexander Beller vom Stadtbauamt. Die Sanierung betrifft die Rottweiler Straße von der Neckarbrücke bis zum Kreisverkehr, den Kreisverkehr selbst und jeweils ein Stück der Holzhauser Straße und der K 5507 Richtung Autobahn.

Man habe bereits vor drei Jahren versucht, die von Schlaglöchern übersäte Straße auszubessern, nun komme man aber um eine umfassende Sanierung nicht herum, so Beller. Es handle sich um eine der am meisten befahrenen Straßen im Sulzer Stadtgebiet. Außerdem sei es die innerörtliche Umgehungsstraße für den Schwerlastverkehr.

Einwöchige Sperrung

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag wurde einstimmig beschlossen, die Bauarbeiten an die Firma Gebrüder Bantle aus Bösingen für rund 76 000 Euro zu vergeben. Im Haushalt sind im Investitionsmaßnahmenbereich 120 000 Euro für das Projekt vorgesehen. Folglich seien die Mittel mehr als ausreichend.

Mit Beginn der Sanierung – voraussichtlich im Mai – muss die Rottweiler Straße für fünf bis sechs Tage voll gesperrt werden. Der Schwerlastverkehr wird dann von der L 424 durch die Innenstadt in Richtung Kastell geführt. Um ein Chaos in der Innenstadt zu vermeiden, werde man entlang der Oberen und Unteren Hauptstraße ein Parkverbot einrichten, erklärte Beller.

Die Zufahrt und Nutzung der am Kreisverkehr Friedhof gelegenen Parkplätze werde nicht möglich sein. Ebenso könne die Querspange als "Abkürzungsstrecke" am Friedhof, die Stadtrat Jürgen Herbst (GAL) ins Spiel brachte, nicht genutzt werden.