Sanierung nötig: So soll es mit der alten Stettener Schulturnhalle weitergehen

So soll es mit der alten Stettener Schulturnhalle weitergehen

1 Wie geht es mit der alten Stettener Schulturnhalle weiter? Im Gemeinderat bahnt sich nun eine Lösung an. Foto: Kost

Wie geht’s weiter mit der Sanierung der Glasbausteine in der alten Stettener Schulturnhalle? Das Thema wird umso wichtiger, seit der Gemeinderat die Vermietung des Schulkomplexes an den Landkreis beschlossen hat.









Link kopiert



Spätestens seitdem bei der letztjährigen Fasnet einer der Glasbausteine in der Hallenwand gesplittert war und die Scherben eine Frau am Arm trafen, ist eine Sanierung der alten Schulturnhalle Thema. Glücklicherweise wurde die Frau damals nicht verletzt – sie trug eine Jacke – aber seitdem geht in der Halle wenig beziehungsweise aus Sicherheitsgründen inzwischen gar nichts mehr.