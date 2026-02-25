Sanierung nicht so bald: Friedhofsmauer in Blansingen eingestürzt

1 Die denkmalgeschützte Mauer des Friedhofs in Blansingen ist eingestürzt. Foto: Rolf Mück Ein Teil der denkmalgeschützten Mauer Friedhofs Blansingen ist eingestürzt. Wegen erheblicher Kosten ist mit einer baldigen Sanierung nicht zu rechnen.







Ein Stück der Friedhofsmauer Blansingen ist eingestürzt. Die Gesteinsbrocken und -brösel liegen nun auf der angrenzenden Wiese verteilt. Weitere etwa 40 Laufmeter der südlichen und östlichen Wand sind ebenfalls gefährdet, teilt die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung mit. Das etwa zwölf Meter lange Stück der denkmalgeschützten Friedhofsmauer hat dabei keine weiteren Schäden verursacht, die Zugänglichkeit der Gräber ist nicht betroffen.