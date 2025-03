Klaus Mack besucht das Hotel Sonnenblick in Seewald

1 Viel Holz prägt den neuen Wellnessbereich des Hotels Sonnenblick. Inhaberin Nicole Kilgus (Dritte von links) führte Dominic Damrath, Silvia Medel, Klaus Mack und Thomas Uftring (von links) durch den Anbau in Blockbauweise. Foto: Klaus Mack

Auch das Thema Starkregenrisikomanagement war Thema bei einem Besuch von CDU-Bundestagsgeordnetem Klaus Mack im Hotel Sonnenblick in Besenfeld.









Im Hotel Sonnenblick in Besenfeld hat die Betreiberfamilie Kilgus mit viel Liebe zum Detail etwas geschaffen, mit dem im Sommer 2021 nach schweren Unwetterschäden kaum jemand gerechnet hatte, heißt es in einer Mitteilung des Büros von Klaus Mack. Darin informiert das Büro über einen Besuch Macks in dem Hotel.