Sanierung ist abgeschlossen: Darum ist die Stadt Lahr so stolz auf den Kanadaring

1 Vertreter der Stadt besichtigten zum erfolgreichen Abschluss der Sanierung den Kanadaring. Foto: Baublies Die Sanierung des Quartier sist abgeschlossen. Baubürgermeister Tilman Petters und Guido Echterbruch von der „Wohnbau“ stellten vor, wie sich das Wohngebiet entwickelt hat.







Mit einem nebenbei gesagten Satz drückte Baubürgermeister Tilman Petters bei der Begrüßung am neuen Hausmeister-Stützpunkt in der Otto-Hahnstraße aus, was das Leben im Kanadaring heute ausmacht. Der Rundgang sollte im „Schatten der Bäume“ stattfinden. Das Quartier auf einer Fläche von etwa zwölf Hektar bietet Wohnraum für 1500 bis 2000 Menschen. Laut der „Wohnbau“ sind hier in den vergangenen Jahren 404 Bestandswohnungen saniert worden. Die „Wohnbau“ hat 50 Wohneinheiten neu gebaut, durch private Investoren sind noch einmal 171 Wohnungen dazugekommen.