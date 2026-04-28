Sanierung in Weil am Rhein: Tiefbauarbeiten rund um die Leopoldschule beginnen in Kürze

An neuen Wasserleitungen und einer Fahrbahnsanierung muss im Hirschackerweg und im Schulweg in Weil am Rhein gearbeitet werden. Beginn ist Anfang Mai.
Die bereits angekündigten, umfangreichen Tiefbauarbeiten rund um die Leopoldschule starten voraussichtlich am Montag, 4. Mai, und sollen im Sommer beendet werden. Im Schulweg und dem Hirschackerweg werden in den kommenden Monaten im Auftrag der Tiefbauabteilung die beiden Straßen und im Auftrag der Stadtwerke die Wasserrohre und teilweise auch Hausanschlüsse saniert, schreibt die Stadtverwaltung Weil am Rhein in ihrer Mitteilung.