Sanierung in Weil am Rhein: Tiefbauarbeiten rund um die Leopoldschule beginnen in Kürze

An neuen Wasserleitungen und einer Fahrbahnsanierung muss im Hirschackerweg und im Schulweg in Weil am Rhein gearbeitet werden. Beginn ist Anfang Mai.

Die bereits angekündigten, umfangreichen Tiefbauarbeiten rund um die Leopoldschule starten voraussichtlich am Montag, 4. Mai, und sollen im Sommer beendet werden. Im Schulweg und dem Hirschackerweg werden in den kommenden Monaten im Auftrag der Tiefbauabteilung die beiden Straßen und im Auftrag der Stadtwerke die Wasserrohre und teilweise auch Hausanschlüsse saniert, schreibt die Stadtverwaltung Weil am Rhein in ihrer Mitteilung.

Zuerst werden die in die Jahre gekommenen Wasserleitungen und Hausanschlüsse ausgetauscht. Der Startschuss fällt im Schulweg, danach ist der Hirschackerweg von der Turmstraße bis zum Schulweg an der Reihe. Daran anschließend gehen die Arbeiten im Hirschackerweg (Mattenstraße bis Schulweg) weiter.

Im Anschluss folgt in dieser Reihenfolge dann eine vollständige Erneuerung der Fahrbahn. Dabei werden an den erforderlichen Stellen auch drei neue, zusätzliche Beleuchtungsmasten aufgestellt.

Komplettsanierung dringend erforderlich

Die Komplettsanierung des Hirschackerwegs ist dringend erforderlich, was die aktuelle Überprüfung der Zustandsklasse deutlich macht. Mit der dann erfolgten Erneuerung der Trinkwasserleitungen, der Stromkabel und der Breitbandanschlüsse wäre die umfangreich sanierte Straße auf den neuesten Stand gebracht. Bereits abgeschlossen sind der Neubau der Glasfaserleitung (Zweckverband Breitband) sowie die Sanierung der Stromleitung (Naturenergie Netze).

Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke bedanken sich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis. Mitarbeitende stehen bei Rückfragen der Anliegerinnen und Anlieger zur Verfügung: per E-Mail an caleb.inskeep@weil-am-rhein.de.