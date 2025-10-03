Sanierung in vollem Gange: So sieht es auf der Groß-Baustelle im und ums Rathaus aus

Es weithin sichtbar: Die Sanierung des St. Georgener Rathauses hat begonnen. Entfernter Bodenbelag und das Gerüst an der Fassade zeugen davon. Doch wie sieht es im Gebäude aus?
Komplett entrümpelt, ohne Zwischenwände und an vielen Stellen auch ohne den bisherigen Bodenbelag – das St. Georgener Rathaus ist von innen kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder, immerhin steht eine grundlegende Veränderung an – und die ist schon in vollem Gange. Bislang konzentrieren sich die Arbeiten noch darauf, den Altbestand zu entfernen. Später soll dieser dann durch viel Neues ersetzt werden.