Sanierung in Trillfingen: Förderverein bekommt Wendelinskapelle – mit einer Änderung

1 Der Förderverein kann nach der Ratsentscheidung nun die Sanierung der Trillfinger Wendelinskapelle vorantreiben. Foto: Thomas Kost

Das 300 Jahre alte Trillfinger Gotteshaus muss saniert werden: Eine Aufgabe, um die sich Ehrenamtliche kümmern möchten. Doch ein Teil der Entscheidung des Haigerlocher Gemeinderats zur Überlassung der Kapelle ist nun anders ausgefallen, als vom Verein erhofft.









Risse in den Wänden, Spuren des Verfalls und Schäden am Tragwerk des Daches: Die historische Kapelle im St. Wendelinweg hat schon bessere Tage erlebt. Nun ging es auch bei der Sitzung des Gemeinderats im Haigerlocher Bürgerhaus um dieses Thema: Denn der „Förderverein zum Erhalt des Kulturdenkmals Wendelinskapelle Trillfingen“ möchte das Gotteshaus, das derzeit der Stadt gehört, in sein Vereinsvermögen übernehmen, sanieren und dauerhaft wieder begehbar machen. Der Knackpunkt dabei: Laut dem Verein ist gemäß dem Statiker ein Kapitalbedarf von 70 000 Euro nötig, damit die Kapelle wieder begehbar gemacht werden kann – doch das bestehende Vereinsguthaben beträgt nur 25 000 Euro. Entsprechend sei zur Übernahme ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 75 000 Euro nötig.