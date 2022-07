Sanierung in Schramberg

1 Die 2010 gebaute "Haldenhofbrücke" ist so beschädigt, dass sie für etwa 1,2 Millionen Euro saniert werden muss. Foto: Wegner

Sie ist gerade einmal zwölf Jahre alt: Nun muss die Brücke, die das Wohngebiet Haldenhof über die Bundesstraße 462 hinweg mit dem Sulgener Kerngebiet bei "Im Gehrn" verbindet, saniert werden – und das wird teuer.















Schramberg - In einer Beschlussvorlage für den Technikausschuss am kommenden Donnerstag, 14. Juli, berichtet Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter von "erheblichen Mängeln", die im Zuge einer Brückenprüfung aufgefallen seien. Der Kostenpunkt nach einer ersten groben Schätzung für eine vollumfängliche Sanierung: 1,2 Millionen Euro. Die Mittel hierfür sollen laut Beschluss im Haushalt 2023 und folgende angemeldet werden.

Straßenbaulast bei Stadt verblieben

Erbaut wurde die 40 Meter lange Fuß- und Radwegbrücke als "attraktives Tor zum Sulgen" im Jahr 2010 für rund 600 000 Euro. Wegen "der Kosten für eine Ablöse" sei die Brücke, obwohl sie über eine Bundesstraße führt, in der Straßenbaulast der Stadt Schramberg verblieben. Das wurde 2009 in einer Vereinbarung mit dem Straßenbauamt vertraglich geregelt, heißt es weiter. Wie hoch die Ablösekosten seinerzeit gewesen wären, wird in der Vorlage nicht erwähnt.

Gutachten: "Erhebliche Mängel"

Als zuständiger Straßenbaulastträger habe die Stadt 2021 ein Ingenieurbüro mit erwähnter Brückenprüfung beauftragen müssen. Nachdem gravierende Mängel festgestellt worden waren, sei ein Gutachten zur Schadensanalyse in Auftrag gegeben worden – dessen Ergebnisse werden in der Ausschuss-Sitzung am Donnerstag vorgestellt.

Doch allein das Ergebnis der Prüfung von 2021 liest sich wenig erfreulich: Ein Problem ist vor allem "erhebliche Korrosion" an "etlichen Stellen". Im der Beschlussfassung angehängten Prüfbericht ist zudem von "stark deformierten" Verformungslagern am rechten Bauwerksende oder "klaffenden Fugen" die Rede. Es wird vermutet, dass sich das Bauwerk "stark verformt/verdreht" habe und nicht mehr planmäßig lagert.

Wird immer schlimmer

Das Berichts-Fazit: "Der Zustand des Bauwerks ist als ›nicht ausreichend‹ zu beschreiben. Zwar besteht, betont Ginter, keine akute Gefahr, Verzögerungen bei der Sanierung würden aber mittelfristig zu irreparablen Schäden führen. Im Bericht selbst ist dies folgendermaßen formuliert: "Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind beeinträchtigt" – wegen der weiteren Belastung sei in den kommenden Jahren "eine exponentielle Schadenszunahme zu erwarten".

Vielleicht Neubau – Schadensersatzklage erwogen

Klar ist: "Die Stadt Schramberg muss sanieren, um eine Sperrung der Brücke zu verhindern", fährt Ginter fort. Alternativ könne auch ein Neubau überlegt werden – je nach dem, was geringere Kosten verursachen würde. Gleichzeitig, so die Beschlussvorlage abschließend, "wurde eine Anwaltskanzlei beauftragt, ob die Möglichkeit eines Schadensersatzes besteht". Die Schadensersatzprüfung voranzutreiben soll der Verwaltung per Beschluss ebenfalls aufgetragen werden.