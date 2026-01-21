Sanierung in Rottweil: Umbau im Edeka läuft auf Hochtouren – und das gibt es künftig Neues

Handwerker zwischen Regalen, Tomaten unter Planen: Im Edeka Culinara in Rottweil laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Und es gibt künftig einige Neuheiten.

Es wird kräftig gewerkelt: Mittlerweile sind die Umbauarbeiten im Edeka Culinara am Nägelesgraben in Woche zwei angekommen. Insgesamt zehn Wochen lang wird der große Markt umgebaut, aufgehübscht und auf den neuesten Stand gebracht. „Das wurde jetzt auch echt Zeit“, sagen Culinara-Chef Detlev Maier und Mitarbeiterin und derzeitige Umbau-Managerin, Anita Hanke.

In der ersten Woche wurde bereits ein Teil der alten Kassen ausgebaut, um Platz zu schaffen. Der Einbau der neuen Kassen hat bereits begonnen, ebenso gibt es teilweise schon neue Beleuchtung, die Getränkeabteilung ist bereits fertig und man bekommt einen Eindruck, wie das „Gesamtwerk“ dann kurz vor Ostern aussehen wird.

Alles im laufenden Betrieb

Neben den Ladenbauern und Elektrikern sind auch die Maler im Einsatz – alles im laufenden Betrieb. „Wir werden vom Edeka-Team richtig gut unterstützt. Und von den Kunden bekommen wir überwiegend positive Rückmeldung und sie sind gespannt auf den ‚neuen‘ Markt“, informiert Anita Hanke erleichtert.

Einkaufen etwas anspruchsvoller

Detlev Maier ist mit dem Fortschritt der Arbeiten ebenfalls sehr zufrieden und dankt den Kunden für das „während der Bauphase etwas anspruchsvolle Einkaufen“, wie er sagt. Stück für Stück werden die Abteilungen neu gestaltet. „Es gibt beispielsweise Artikel, wie Sportlernahrung, die waren vor ein paar Jahren nicht gefragt, jetzt boomen sie. Da braucht es Platz“, erklärt Anita Hanke.

Und so gebe es viele Sortimente, die mittlerweile mehr Platz bräuchten. Insgesamt 40 000 Artikel müssen in dem Markt ihren Platz finden. Die Regale seien in die Jahre gekommen, würden Gebrauchsspuren zeigen, deswegen würden sie jetzt ersetzt und erhöht.

Momentan ist die Weinabteilung im Umbau. Hier wird eifrig gearbeitet. Aber zugleich hat sich auch in der Obst- und Gemüseabteilung etwas getan. Der Sushi-Stand ist abgebaut. Den wird es künftig nicht mehr geben. Stattdessen wartet Edeka mit einer eigenen Schnippelküche auf, in der Salate, Obsalate, Joghurts, Overnights und Co. frisch zubereitet werden. Der Kunde kann sogar zuschauen. An Fastnacht werden die Kühlanlagen und Theken ausgetauscht. Auch hier wird alles neu und mit der energetisch besten Lösung umgesetzt.

Gleich zwei Neuheiten

„Die Kunden dürfen sich zudem auf zwei Neuheiten freuen“, kündigt Detlev Maier an. So wird es ein Shop in Shop System für den Bereich Blumen und Drogerieartikel geben. Bei den Blumen wird dies „Blume 2000“ sein, und bei den Drogerieartikeln der Drogeriemarkt Budni.

Für die Innenstadt

Freilich könnte man sich überlegen, ob es nicht besser wäre, bei so großen Umgestaltungen einfach auf der grünen Wiese neu zu bauen? Doch dazu kommt von Detlev Maier ein entschiedenes „Nein“. „Wir sind Innenstadtverfechter. Die Innenstadt hat Potenzial. Und mit dem Umbau setzen wir ein klares Statement für Rottweil, und für die Innenstadt“, macht Maier deutlich und betonte, dass er auch auf die Touristen setze. „Deswegen muss es unter anderem frische Snacks geben, die schnell zubereitet sind“, sagt er.

Künftig wird es zudem elf Kassenplätze mit extra langen Kassenbändern geben, sechs Selbstscanningkassen sowie 30 PSA-Geräte zum Scannen der Waren während des Einkaufs. „Es wird richtig toll“, freuen sich Detlev Maier und Anita Hanke.