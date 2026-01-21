Sanierung in Rottweil: Umbau im Edeka läuft auf Hochtouren – und das gibt es künftig Neues

Handwerker zwischen Regalen, Tomaten unter Planen: Im Edeka Culinara in Rottweil laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Und es gibt künftig einige Neuheiten.
Es wird kräftig gewerkelt: Mittlerweile sind die Umbauarbeiten im Edeka Culinara am Nägelesgraben in Woche zwei angekommen. Insgesamt zehn Wochen lang wird der große Markt umgebaut, aufgehübscht und auf den neuesten Stand gebracht. „Das wurde jetzt auch echt Zeit“, sagen Culinara-Chef Detlev Maier und Mitarbeiterin und derzeitige Umbau-Managerin, Anita Hanke.