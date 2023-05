Rottweil beteiligt sich am Samstag, 13. Mai, wieder am bundesweiten „Tag der Städtebauförderung 2023“. Wie in den zurückliegenden Jahren stehen an diesem Aktionstag die Sanierungsgebiete „Stadtmitte“ und „In der Au“ im Mittelpunkt.

„Seit Jahrzehnten unterstützt uns die Städtebauförderung des Bundes beim Erhalt der historischen Substanz und bei der zukunftsorientierten Entwicklung unserer Stadt gleichermaßen“, so Oberbürgermeister Christian Ruf. In Rottweil wurde bereits 1972 das erste Sanierungsgebiet ins Leben gerufen und in das Städtebauförderprogramm aufgenommen. „Mit den Sanierungsgebieten ‚Stadtmitte‘ im historischen Stadtkern und dem Sanierungsgebiet ‚In der Au‘ mit seinem Vorstadtcharakter bietet sich gemeinsam mit der Landesgartenschau 2028 eine einmalige Chance, unsere Stadt weiterzuentwickeln“, betont der OB.

Der bundesweite „Tag der Städtebauförderung 2023“ bietet am Samstag, 13. Mai, in Rottweil die Gelegenheit, Blicke hinter die Kulissen zu werfen. Im Mittelpunkt stehen die Sanierungsgebiete „Stadtmitte“ und „In der Au“. Zu besichtigen sind das Hotel Johanniterbad, das Schwarze Tor und ein privates Wohngebäude im Sprengerort. Für das Sanierungsgebiet Stadtmitte wird es wieder einen Videoguide geben.

Drei Führungen durch das Schwarze Tor werden am Samstag, 13. Mai, beim Tag der Städtebauförderung angeboten. Foto: Stadt Rottweil

Zu den erfolgreichen Sanierungsarbeiten im Schwarzen Tor wird Restaurator Stefan Widmer um 10 Uhr, 11 Uhr und 13 Uhr Führungen anbieten. Harald Sellner wird um 10 Uhr und um 11.30 Uhr durch das Gebäude Sprengergasse 12 führen. Das Gebäude reicht in seinen Ursprüngen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Führungen zum Ringhotel Johanniterbad werden um 10 Uhr und um 13.30 Uhr stattfinden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung zu allen Veranstaltungen erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Erhaltenswertes Ensemble

Die historische Innenstadt ist vor allem geprägt von ihren historischen Gebäuden, die zu einem erhaltenswerten Ensemble gewachsen sind. Die Bedürfnisse der Menschen ändern sich aber im Lauf der Zeit. Zahlreiche Rottweiler Stadthäuser weisen heute bauliche Mängel und Missstände auf und können somit den gegenwärtigen Wohn- und Arbeitsbedürfnissen nicht immer gerecht werden. Helfen soll das 2016 als Sanierungsgebiet „Stadtmitte“ gestartete Programm.

Mannigfaltige Ziele

Das Sanierungsgebiet „In der Au“ wurde 2020 vom Gemeinderat ins Leben gerufen. Neben dem Schließen von Baulücken und der Erneuerung des Gebäudebestands gehört die Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes zur Innenstadt und die Verbesserung von Naherholungsflächen zu den erklärten Zielen.

Zum virtuellen Rundgang

In Zusammenarbeit mit Hak Design hat die Stadt Rottweil einen Videoguide durch das Sanierungsgebiet „Stadtmitte“ erstellt und lädt so auf eine virtuelle Tour ein. Sieben Eigentümer haben sich bereit erklärt, ihre Stadthäuser zu präsentieren und über ihre bisherigen Erfahrungen in Sachen Sanierung zu berichten. Die Standorte der Gebäude mit jeweiligem QR-Code finden sich in einem Übersichtsplan. Dieser ist als Flyer in der Touristinformation Rottweil ausgelegt. Interessierte können sich alternativ über die digitale Karte auf der Website www.sanierungsgebiete-rottweil.de zu den Stationen und Gebäuden führen lassen. Zum Tag der Städtebauförderung 2022 wurde der Einführungsfilm in das Sanierungsgebiet „In der Au“ erstellt, der auf der Website ebenfalls verfügbar ist.

Info

Anmeldungen

für einen Besichtigungstermin beim „Tag der Städtebauförderung“ nimmt die Touristinformation, Telefon 0741/49 42 80, entgegen.

Kontakt

für interessierte Eigentümer zur städtischen Sanierungsstelle: „Stadtmitte“ Olga Liebrich, Telefon 0741/49 43 57 oder E-Mail: olga.liebrich@rottweil.de. „In der Au“ Edmund Schäfer, Telefon 0741/49 43 57 oder E-Mail: edmund.schaefer@rottweil.de.