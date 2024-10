Sanierung in Rottweil: Schrittmacher für das Herz von Rottweil

Sanierung in Rottweil

1 Zum Sanierungsprogramm Stadtmitte gehört das Parkhaus auf der Groß’schen Wiese. Foto: Nädele

Es ist eine Erfolgsgeschichte: das Sanierungsgebiet „Stadtmitte“. Und sie soll möglichst noch ein paar weitere Kapitel erhalten. Deshalb stellt die Stadt Rottweil einen weiteren Aufstockungsantrag.









Link kopiert



Mit einem Förderrahmen von 2,5 Millionen Euro ist das Sanierungsgebiet 2016 an den Start gegangen. Mittlerweile sind daraus 10,5 Millionen Euro geworden – seit der jüngsten Aufstockung in diesem Jahr. In einem oder mehreren Schritten sollen die Mittel nun weiter erhöht werden: um rund fünf Millionen Euro, verbunden mit einer Verlängerung der Laufzeit des Programms um zwei Jahre bis April 2028.