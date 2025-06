Sanierung in Rottweil

1 Auf ihr Wohnzimmer sind Christine und Christian Österle besonders stolz. Foto: Siegmeier Bauen im Bestand hat durchaus seinen Reiz. Wir haben mit einer Familien gesprochen, die sich in der Innenstadt ihren Traum vom eigenen Heim verwirklicht haben.







Im Erdgeschoss drei große Garagen, im hinteren Bereich ein Kellerraum, in dem Eierkohlen und alte Weinflaschen lagern, ein Schwerlastkran in rund viereinhalb Metern Höhe, der an die einstige Nutzung erinnert.