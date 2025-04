Sanierung in Rottweil: Die Familie Sigrist freut sich über den eigenen Garten

1 Teresa und Benjamin Sigrist mit Anton und Franz in der neuen Wohnküche Foto: Siegmeier

Bauen im Bestand hat seinen Reiz und bietet Vorteile. Teresa und Benjamin Sigrist haben sich in der Rottweiler Au ihren Traum vom eigenen Heim verwirklicht.









„In der Innenstadt zu wohnen, ist einfach schön“, schwärmt Teresa Sigrist. Gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin hat sie lange in der Suppengasse gewohnt. Aus Überzeugung. Ein eigenes Haus in der historischen Kernstadt war ihr Traum. „Vor einem ganz alten Haus in der Innenstadt hatten wir aber viel Respekt. Und wir haben uns einen Garten gewünscht, was in der historischen Kernstadt dann doch etwas schwierig ist“, erzählt Benjamin Sigrist.