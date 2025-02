1 Die Wilhelmstraße soll attraktiver werden. Foto: Alt

Die Stadt will die Wilhelmstraße in das Sanierungsgebiet Stadtmitte aufnehmen. Das sind die Gründe.









„Das Parkhaus marschiert gut voran“, sagte Rudolf Mager, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung. Nun ging es in einem weiteren Schritt im Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr darum, attraktive fußläufige Verbindungswege hinein in Rottweils gute Stube, also in die Innenstadt, zu finden. Und da sei es „ganz entscheidend, die Vorteile der Wilhelmstraße zu nutzen“, so Mager.