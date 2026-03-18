Sanierung in Oberndorf: Gezerre wegen der Wasserturmstraße ist nicht nachvollziehbar
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Die K5522 zwischen Beffendorf und dem „Wisoch“-Kreisel hat schon bessere Tage gesehen. Foto: Schnekenburger

Die Ruckelpiste zwischen Beffendorf und „Wisoch“-Kreisel ist sanierungsbedürftig. Unser Leser Andreas Hezel aus Hochmössingen fordert ein Ende des „Schwarzer-Peter-Spiels“.

Sanierung der K5522. Wann hört das Schwarze-Peter-Spiel zwischen dem Landkreis und der Stadt Oberndorf endlich auf? Im Artikel war zu lesen, dass die bereits eingeplante Instandsetzung der Wasserturmstraße zwischen Beffendorf und dem Wisoch eventuell doch nicht durchgeführt wird. Ich habe dazu Bürgermeister Winter befragt, der plausibel erklärte, dass die Wasserleitung keine Mängel aufweist und deshalb nicht erneuert wird.

 

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Es ist dem Bürger nicht zu vermitteln, dass hier auf lokalpolitischer Ebene Spielchen getrieben werden und nicht konstruktiv zusammengearbeitet wird.

Wie schon in anderen Leserbriefen geschrieben wurde, handelt es sich bei der Straße um eine der schlechtesten im Landkreis. Ich hoffe, dass der neue Landrat dieses unsägliche Schwarze-Peter- Spiel beendet und sich klar zur Sanierung dieser Straße zu bekennt.

Andreas Hezel, Oberndorf-Hochmössingen

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