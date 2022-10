2 In diesem Raum muss noch viel gearbeitet werden. Foto: Dold

Tapeten hängen von der Wand, der Boden ist ausgetreten und von einer Isolierung ist nichts zu sehen – um die Wohnung im ersten Stock des früheren mittleren Schulhauses wieder auf Vordermann zu bringen, muss kräftig investiert werden.















Lauterbach - Der Ausschuss für Umwelt und Technik machte sich gemeinsam mit Planer Claus Rehm ein Bild. "Schon alleine aufgrund des Mangels an Wohnraum sollten wir die Räume richten", meinte Bürgermeister Norbert Swoboda. Zudem sei eine Förderung von 36 Prozent der Kosten über die Städtebauförderung denkbar.

Investitionen bald amortisiert

Hauptamtsleiter Andreas Kaupp machte folgende Rechnung auf: Die Bruttokosten für die Sanierung lägen bei rund 185 000 Euro. Davon könnten im Idealfall die 36 Prozent Förderung abgezogen werden. Zudem könnten so sieben bis acht Einwohner untergebracht werden, die der Gemeinde jährlich 1000 Euro pro Kopf bringen würden. Hinzu kommen würden Mieteinnahmen, sodass sich die Investitionen nach einigen Jahren amortisiert hätten.

Claus Rehm informierte zum Thema Altlasten in den früheren Schulräumen. "An zwei Stellen gibt es eine Belastung mit Asbest und PCB", erklärte er. So gebe es im Bodenbereich der Küche Asbest. Das müsse von einer Fachfirma mit Schutzausrüstung entsorgt werden, was die Kosten steigere. Hierfür fielen Kosten von 2900 Euro an. Ein weiterer Minuspunkt: Der Boden ist hohl, es gibt keinen Schallschutz gegen die Räumlichkeiten darunter.

Neue Fenster sind fällig

Rehm zählte auf, was alles gemacht werden müsste: Fenster, Trockenbau, Fliesen, Elektronik, Maler- und Gipserarbeiten und ein Austausch der Heizkörper.

Noch im laufenden Jahr könnte der alte Boden herausgerissen werden. Die Fertigstellung könnte im April kommenden Jahres erfolgen. Der Bauhof könnte Malerarbeiten übernehmen. Zusätzliche Zuschüsse könnten über ein neues geplantes Zuschussprogramm für die Unterkunft von Flüchtlingen generiert werden. Dieses ist aber noch nicht veröffentlicht.

Die Maßnahmen sollen nun ausgeschrieben und vergeben werden.