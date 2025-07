Die Sanierung und der Ausbau der Haupt- und Juhestraße in Harthausen liegen im Zeitplan.

Nach der Verlegung neuer Wasserleitungen und der Sanierung des Kanalnetzes samt Hausanschlüssen sowie dem Einbringen der Strom- und Glasfaserleitungen und dem Setzen der Randsteine ist Polier Harald Fauler von der Straßen- und Tiefbaufirma Müller aus Lautlingen mit seiner Truppe und schwerem Gerät gerade dabei, in der Hauptstraße vor der Bäckerei Sauter die Tragschicht aus grobem Makadam zu walzen.

Bis zum Beginn der Handwerkerferien am 8. August, so der Plan, soll der erste Bauabschnitt zwischen Park bis kurz vor der Einmündung des Alemannenwegs mit einer bituminösen Tragschicht soweit hergerichtet sein, dass der derzeit gesperrte Bereich in der Ortsmitte von den Anliegern wieder befahren werden kann.

Ab Ende August, so Vorarbeiter Harald Fauler, werden die aufwendigen und zeitintensiven Arbeiten in weiteren Bauabschnitten von der Einmündung der Sonnenstraße auch in der sich anschließenden Juhestraße bis ans westliche Ortsende fortgesetzt. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro.