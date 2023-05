Doch nun ist das Team um den neuen Bürgermeister Markus Tideman zurück im neu sanierten Rathaus und ist froh über die vielen Neuerungen, die den Büroalltag im Rathaus angenehmer machen.

Viel hellere Räume als zuvor, Schallschutz und modernste Klimatechnik sind nur drei Faktoren von vielen, über die sich die Bediensteten freuen dürfen. Auch die neue Büro-Möblierung, insbesondere die höhenverstellbaren Schreibtische, an denen man entweder stehend oder aber sitzend arbeiten kann, sind ein Plus, an das man sich schnell gewöhnen kann.

Bürgerbüro neu gestaltet

Eine wesentliche Erleichterung für Bürger, die beispielsweise Müllsäcke kaufen, Personalausweise beantragen oder Fragen zur Rente haben, ist, dass das neue Bürgerbüro in einem Teil der ehemaligen Volksbank-Filiale untergebracht ist. In den rund drei Millionen Euro, die diese Rundum-Sanierung kostet, ist auch der Rückkauf des vorderen Gebäudeteils enthalten. Das komplett neu gestaltete Bürgerbüro ist durch die sich automatisch öffnende Tür des Haupteingangs ebenerdig erreichbar und soll im ersten Schritt auch samstags geöffnet sein. Vorbei sind also die Zeiten, in denen man durch das halbe Rathaus laufen musste, nur um einen gelben Sack zu bekommen.

Doch nicht nur diese markanten, für den Bürger sofort auffallende Verbesserungen sind es, was diesen Modernisierungsschritt so dringend erforderlich machte.

Innovativ ist auch die Neugestaltung des Sitzungssaals im Zwischengeschoss. Neben neuer Möblierung war auch die Erneuerung von Boden-, Wand und Deckenbelägen, der Akustikdecken sowie die Erneuerung der Elektro- und EDV-Verkabelung und der Lichteinrichtung zwingend notwendig.

Das Amtsgeschäft im neuen Bürgerbüro läuft bereits auf Hochtouren. Foto: Morlok

Wärme- und Brandschutz

„Hier wurde nach neusten Erkenntnissen in Bezug auf Wärme-, Brand- und Schallschutz saniert und die modernste digitale Sitzungstechnik eingebaut«, freut sich der neue Hausherr Bürgermeister Markus Tideman, der dort im Juli seine erste Gemeinderatssitzung leiten wird. Dieser technische Standard gilt auch zum größten Teil für die Büros der Mitarbeiter. Einzelne Segmente des Baus wurden zudem in Brandschutzabschnitte unterteilt. Hier wurden spezielle Türen eingebaut, die mit Brandmeldeeinrichtungen verbunden sind, die im Falle eines Brandes beispielsweise die ganzen Deckenfenster öffnen können, damit der Rauch abziehen kann.

Große Veränderungen

Wenn man nun Alt- und Neubau miteinander vergleicht, kommt man aus dem Staunen nicht heraus, denn die Veränderungen sind tiefgreifend. Besonders auffällig ist der Aufzug, der die Barrierefreiheit garantiert. „Gerade für unsere älteren Bürger, die bei einer standesamtlichen Trauung in das Obergeschoss müssen, ist dieser Aufzug eine Erleichterung“, sagt Hauptamtsleiter Daniel Jendroska, der aber auch an Menschen mit Handikap, die beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind, dachte.

Für Tideman sind alle diese Verbesserungen harte Fakten, die man auch bei der Gewinnung von Fachkräften nutzen kann, wie er betonte.

Noch nicht ganz fertig

Fertig ist man noch nicht ganz mit der Sanierung, doch wollte man den anstehenden Umzug in die sanierten Amtsräume nicht weiter nach hinten verschieben, um den ersten Bauabschnitt der Kindergartenerweiterung „Fantadu“ nicht zu gefährden, wie Bürgermeister Tideman beim Pressegespräch erklärte.

Aktuell wird noch gehämmert, gebohrt, es werden Leitungen gezogen, geputzt, Pflanzen herbeigeschafft und Räume fertig eingerichtet. Doch heute schon kann man als Fazit feststellen: Es ist schön geworden, das neu sanierte Rathaus und alle Mitarbeiter und die Bürger haben einen echten Mehrwert dadurch. Im Herbst soll dann auch zu einem Tag der offenen Rathaus-Tür eingeladen werden, versprachen die Verantwortlichen. Dann kann sich jeder das Rathaus von oben bis unten ansehen.