Sanierung in Donaueschingen

1 Sie blicken auf den zweiten Bauabschnitt am Siedlersteg (von links): Stefan Fürst (Holzkompetenz GmbH), Volkmar Weber vom Tiefbauamt, Oberbürgermeister Erik Pauly und Tiefbauamtsleiter Dirk Monien. Foto: Stadt Donaueschingen

Die Brigachbrücke soll Ende Oktober wieder fit sein. Der zweite Teil der Generalsanierung beginnt. Welche Arbeiten jetzt anstehen.









Am Siedlersteg wird über die kommenden Monate erneut gearbeitet. Untrügliches Kennzeichen reger Tätigkeit wird ein Gerüst sein, das an der Holzbrücke aufgebaut wird, um die Dachsanierung zu ermöglichen. Sie ist Teil des zweiten Bauabschnitts zur Sanierung der Brigachtraverse. Dieser beginnt laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Montag, 31. März.