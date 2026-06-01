Sanierung in Dauchingen: Weichen für neue Butschhofstraße sind gestellt

Der Dauchinger Gemeinderat hat den Weg für die Sanierung des südlichen Abschnitts der Butschhofstraße freigemacht.
Die Haushaltsberatungen für das Jahr 2027 fallen kurz aus. Der Bau des geplanten Ärztehauses auf dem Dorfplatz und der nun mit einer Gegenstimme von Frank Merten getroffene Gemeinderatsbeschluss pro Erweiterung und Sanierung des südlichen Bereichs der Butschhofstraße ohne Aufwertung der Trasse lassen für das kommenden Jahr keine weiteren Investitionen mehr zu. Auf diesen Umstand verwies Bürgermeister Torben Dorn, der beide Maßnahmen als zukunftsweisend für die Gemeinde einstuft.