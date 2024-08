1,9 Millionen Euro fließen in den Bauhof

Sanierung in Bad Rippoldsau-Schapbach

1 Das Dach des Bauhofs in Bad Rippoldsau-Schapbach ist mit asbesthaltigen Wellplatten eingedeckt. Foto: Eveline Kern

Die Dachsanierung des Bauhofs ist unumgänglich. Im gleichen Zug soll das Gebäude erweitert und modernisiert werden.









Grünes Licht für die Sanierung des Bauhofs gab es am Dienstag in der Gemeinderatssitzung in Bad Rippoldsau-Schapbach. Einstimmig votierten die Räte für den Baubeschluss.