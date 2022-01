2 Sofern die Mittel dafür zur Verfügung stehen, soll die Landesstraße 343 zwischen Möttlingen und Unterhaugstett im Sommer saniert werden. Foto: Kraushaar

Die Landesstraße 343 zwischen Unterhaugstett und Möttlingen sowie von Möttlingen bis zur Grenze zum Landkreis Böblingen ist in einem schlechten Zustand. Das soll sich Schritt für Schritt ändern.















Bad Liebenzell - Eigentlich hätte die Landesstraße 343 von Unterhaugstett über Möttlingen bis zur Grenze zum Landkreis Böblingen bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 saniert werden sollen. Sie wäre damit gleich nach der Fertigstellung des neuen Kreisverkehrs in Möttlingen an die Reihe kommen.

Verzögerungen bei Sanierung der B 463

Doch daraus wurde nichts, wie Clara Reuß von der Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe bereits im Sommer des vergangenen Jahres auf Anfrage unserer Redaktion bedauerte. Das wiederum hing mit Verzögerungen an einer anderen Stelle zusammen. So waren die Straßenbauarbeiten zwischen Bad Liebenzell und Ernstmühl im vergangenen Jahr nicht bis Ende August abgeschlossen, sondern gingen im Herbst weiter. So war eine Brücke in der Nähe des Mineralwasserwerks in einem erheblich schlechteren Zustand als gedacht. Die Sanierung war daher aufwendiger als angenommen. Das verzögerte auch die Bauarbeiten an der B463/B296 im Bereich der Ortsdurchfahrt von Hirsau. Dazu gleichzeitig die Sanierung der Landesstraße 343 zwischen Unterhaugstett und der Grenze zum Landkreis Böblingen in Angriff zu nehmen war nicht möglich. Schließlich war die Landesstraße eine Umleitungsstrecke.

Kosten wohl bei einer Million Euro

Nach der aktuellen Planung soll der Teilabschnitt zwischen Unterhaugstett und Möttlingen im Sommer saniert werden, wie Lilly Börstler von der Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Dabei lässt das Land im Wesentlichen die Asphaltschichten sanieren. "Nach derzeitiger Schätzung wird die Baumaßnahme rund eine Million Euro kosten", informierte Börstler. "Jedoch steht die Umsetzung dieser Maßnahme unter dem Vorbehalt, dass uns ausreichend Haushaltsmittel zur Sanierung von Landesstraßen zur Verfügung gestellt werden, was derzeit noch nicht feststeht", räumte Börstler ein.

Kanalsystem wird verbessert

In diesem Jahr will die Stadt Bad Liebenzell auch die Kanäle in Unterhaugstett sanieren, sofern die Stadt die entsprechenden Fördermittel bekommt. Die Planung sei abgeschlossen, wie der damalige Bürgermeister von Bad Liebenzell, Dietmar Fischer, in einer Sitzung des Gemeinderates im September auf eine entsprechende Nachfrage des Unterhaugstetters Uwe Meisenbacher feststellte. Bessere Kanäle sollen die Gefahr von Überschwemmungen nach starken Regenfällen verringern. So verwandelte sich am 22. Mai 2018 die Ortsdurchfahrt von Unterhaugstett in einen regelrechten Fluss. Die Feuerwehr pumpte damals in dem Stadtteil 35 Keller leer. Drei Personen befreite sie aus einem Keller. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bei einem Unwetter am 23. Juni 2021 pumpten die Feuerwehrleute immerhin fünf Keller leer.

Finanzen setzen Grenzen

Und wie sieht es mit der Sanierung der Landesstraße 343 von Möttlingen bis zur Grenze zum Landkreis Böblingen aus? "Aus finanziellen Gründen ist nicht zu erwarten, dass die Gesamtstrecke zwischen Unterhaugstett – Möttlingen – Kreisgrenze dieses Jahr realisiert werden kann", schrieb dazu Börstler in einer E-Mail an unsere Redaktion. "Daher wurde diese Strecke in zwei Abschnitte unterteilt", so Börstler weiter. "Einen Zeitraum zur Umsetzung des zweiten Abschnittes zwischen Möttlingen und Kreisgrenze können wir derzeit noch nicht benennen."