Sanierung in Bad Herrenalb: Warum braucht die Therme keine neue Photovoltaik-Anlage?

Es klingt paradox: Auf dem Waldkurhaus in Rotensol soll eine PV-Anlage gebaut werden – im Schatten. Die sonnige Therme bekommt dagegen keine. Warum ist das so?

Verwunderung und Unverständnis gibt es derzeit in Bad Herrenalb – und zwar in Sachen Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden. Etwa 20 000 Euro mehr kostet etwa die Dachsanierung des Waldkurhauses in Rotensol, weil das Landratsamt Calw verlangt, dass eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach kommt – eine Befreiung sei nicht bewilligt worden. Diese wurde beantragt, weil das Bauamt aufgrund des stark beschatteten Daches den Kosten-Nutzen-Ertrag als zu gering sieht. Das Unverständnis in der jüngsten Gemeinderatssitzung war groß, Bürgermeister Klaus Hoffmann will nun noch einmal einen Vorstoß wagen und mit Landrat Helmut Riegger sprechen.

Verwundert wiederum zeigen sich Leser, die sich bei unserer Redaktion aufgrund unserer Berichterstattung zu einem ähnlichen Thema gemeldet haben. „Das Dach des Waldkurhauses in Rotensol muss saniert werden. Laut Gesetz muss deshalb eine PV-Anlage installiert werden, die aber wegen Beschattung nicht ertragreich sein soll und man deswegen auf die Errichtung (auch der Kosten wegen) von Seiten der Stadt verzichten möchte. Im gleichen Zuge wird auf der Therme, deren Dach ebenfalls saniert werden muss, eine bestehende PV-Anlage in bester Sonneneinstrahlung abgebaut und nicht wiederverwendet“, wundert sich Joachim Sylla.

Zweierlei Maß?

Diese Anlage, deren Einspeisevertrag Ende dieses Jahres auslaufe, werde durch eine Solar-GbR betrieben (Bürgerbeteiligung) und könne durch Überlassung (für null Euro) weiter betrieben werden. Die Anlage bringe einen jährlichen Ertrag von etwa 25 000 Kilowattstunden (kWh). „Die Stadtwerke haben aber kein Interesse, diesen Strom selbst zu verbrauchen, man will lieber den teureren eigenen Strom für die Therme nutzen. Kosten senken?“, so Sylla weiter. Bisher sei vom Landratsamt, im Gegensatz zu Rotensol, nicht bekannt, dass durch die Sanierung des Daches der Therme eine PV-Anlage per Gesetz vorgeschrieben werde. „Wird da mit zweierlei Maß gemessen? Paradox ist die Angelegenheit allemal“, findet Sylla.

Aber ist dem auch so? Karina Herrmann, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb, stellt die Sache etwas anders dar: „Die PV-Anlage auf dem Dach der Siebentäler Therme wird betrieben von der Bad Herrenalber Solarbeteiligungs GbR und auch die Stadtwerke haben Anteile an dieser GbR, daher waren wir bei allen Gesprächen eingebunden und der technische Geschäftsführer dieser GbR hat in einer der letzten Sitzung dargelegt, dies steht sicherlich auch im Protokoll, dass es sich technisch und wirtschaftlich nicht lohnt, diese alte Anlage (20 Jahre) irgendwo wieder aufzubauen.“ Daher sei beschlossen worden, „dass diese von einem Dritten abgebaut wird, der diese als Ersatzteile vermarktet.“

Nicht wirtschaftlich

Diese PV-Anlage sei 20 Jahre alt, das heiße, „bis alle Module abgebaut, zwischengelagert und wieder aufgebaut wäre, ist es fraglich wie viel diese Anlage noch produzieren würde“, so Herrmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Weiter sagt sie: „Im Vergleich zu einer neuen Anlage ist dies unwirtschaftlich.“

Für die Sanierung sei es nötig, die Anlage abzubauen: „Unser komplettes Dach muss saniert werden und wird auch saniert. Für die Sanierung ist es zwingend erforderlich alle Aufbauten, dazu gehört auch die PV-Anlage, zu demontieren.“

Im Anschluss werde das Dach saniert und bekomme einen neuen Dachaufbau. Mit PV-Anlage? „Da uns leider keine Pläne für die Statik mehr vorliegen, dürfen wir die aktuelle Last nicht überschreiten und mit dem neuen Dachaufbau erreichen wir bereits die Last, die aktuell bereits vorhanden ist.“ Die benötigte Wärme sowie Energie erzeuge man mit zwei gasgeführten Blockheizkraftwerken „und somit wird der Eigenverbrauch Strom größtenteils durch diese gedeckt“, erläutert die Stadtwerke-Geschäftsführerin weiter. „Wenn wir in eine technische Erneuerung gehen, dann werden wir uns bei den Themen Wärmebedarf sowie Stromverbrauch neu aufstellen“, sagt sie abschließend.

Was sagt das Landratsamt?

Was sagt das Landratsamt zu dem Thema? „Von der Pflicht zum Aufbringen von PV-Anlagen kann in berechtigten Fällen eine Ausnahme durch das Landratsamt ausgesprochen werden“, teilt Landratsamts-Sprecherin Mara Müssle auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Bei der Therme liege demnach „nach Darstellung der Planer voraussichtlich die Voraussetzungen für eine solche Ausnahme vor“. Die vorhandene Dachkonstruktion sei statisch nicht dafür ausgelegt, die notwendige Sanierung und eine neue Solaranlage aufzunehmen, bestätigt sie die Äußerungen der Stadtwerke-Geschäftsführerin. Die Mehrkosten, verursacht durch eine dann notwendige Aufdimensionierung der statischen Konstruktion und die Anschlusskosten, würden die Schwelle von 70 Prozent der Kosten für die PV-Anlage überschreiten. „In einem solchen Fall kann von der PV-Pflicht eine Ausnahme erteilt werden“, so Müssle weiter.

Stellung nimmt sie übrigens auch zur PV-Anlage am Waldkurhaus Rotensol: „Die Stadt Bad Herrenalb hat intern noch einmal die Pflicht und die Möglichkeiten zur Aufbringung von PV-Elementen geprüft und hat sich entschieden, die PV-Anlage zu installieren.“