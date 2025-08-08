Sanierung in Bad Herrenalb: Warum braucht die Therme keine neue Photovoltaik-Anlage?

Es klingt paradox: Auf dem Waldkurhaus in Rotensol soll eine PV-Anlage gebaut werden – im Schatten. Die sonnige Therme bekommt dagegen keine. Warum ist das so?
Verwunderung und Unverständnis gibt es derzeit in Bad Herrenalb – und zwar in Sachen Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden. Etwa 20 000 Euro mehr kostet etwa die Dachsanierung des Waldkurhauses in Rotensol, weil das Landratsamt Calw verlangt, dass eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach kommt – eine Befreiung sei nicht bewilligt worden. Diese wurde beantragt, weil das Bauamt aufgrund des stark beschatteten Daches den Kosten-Nutzen-Ertrag als zu gering sieht. Das Unverständnis in der jüngsten Gemeinderatssitzung war groß, Bürgermeister Klaus Hoffmann will nun noch einmal einen Vorstoß wagen und mit Landrat Helmut Riegger sprechen.