Sanierung im Mai: Jetzt sind die Stettener Vereine bei der alten Schulturnhalle am Zug

Osterfest 2025 Papst-Tod überschattet Ostern in Haigerloch

An keinem anderen christlichen Fest liegen Tod und Leben so nahe beieinander wie an Ostern. Das Fest um den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung endet mit einem Paukenschlag: Der Nachricht vom Verscheiden des Papstes Franziskus am Ostermontag.